Martín analizó su pelea con Furia dentro de Gran Hermano y defendió su postura: "Es un tema de respeto"

"Sí, era yo. ¿Si hablan mal de mi novia me voy a quedar callado? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender. Es un tema de respeto", se defendió el Chino.

"En eso tenés razón, pero como vos jugabas un personaje bueno, cristalino, tranquilo, por ahí, pararte, enfrentarte... ella ya insultaba a todo el mundo", destacó Ceferino Reato.

"Puedo ser una persona tranquila, pero tengo derecho a defender a la persona que quiero", respondió Martín. "El tema es la forma", dijo Laura Ufbal. "¿Dijeron que lo dije de mala manera?", se preguntó el exparticipante.

Ahí, intervino Furia, quien estaba sentada al lado del resto de sus compañeros: "Gracias. Los Bro jugaron de buenas mucho tiempo y son grandes maquiavélicos. Yo nunca supe de lo que hablaban ni cómo juegan, eso no significa que esté mal. Hubo tres veces en los cuales vos me gristaste y te paraste y hubo también jugadores que acá están sentados y no fueron sancionados. Sancionaron a Juliana. Hay toda una trayectoria dentro de nuestro juego. Entonces, vos no llegaste a los límites. Juliana llegó a sus límites y fue sancionada muy fuerte".

"La realidad es que está muy bien que te defiendas, porque está perfecto, porque te sale del corazón, pero los temas del corazón son los que nos hace perder un poquito nuestro juego, porque el mejor juego que tuvimos fue el de la cabeza", agregó.

"Yo creo que los Bro siempre se mantuvieron muy respetuosos, siempre trataron muy bien a todo el mundo", opinó, por su parte, Catalina Gorostidi.

El análisis que hicieron los cuatro finalistas tras la salida de Martín Ku de Gran Hermano

Anoche Martín Ku tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano (Telefe) luego de perder mano a mano con Nicolás Grosman por votación telefónica. Su salida fue sorpresiva tanto para el público como para sus compañeros, que luego analizaron el motivo de la decisión de la gente.

Luego de que el participante cruzara la puerta, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Darío Corti y Emma Vich se convirtieron en los cuatro finalistas de esta edición, aunque ninguno podía salir de su asombro.

"¿Y? Fue inesperado", soltó Darío luego de despedir al Chino. Sin embargo, luego señaló a Nico y agregó: "Era muy probable que pasara esto. Yo se lo dije a él”.

"Y bueno, es que por ahí se la cobraban”, aportó Bauti haciendo referencia a una venganza por haber sido quien sacó a Furia de la casa en la gala de eliminación anterior.

Luego de Darío siguió con la charla y expresó: "No, pero no fue tanto por eso. Yo creo que fue más por… por otra cuestión. Pero, bueno, se fue. Igual se fue entero. Con una casa...está sobrado”.

“Está re feliz, lo dijimos los tres, pasaba por cuenta de la gente. Disfrutó y fue imparable. Fuera de serie, por eso es amigo nuestro”, concluyó Nicolás sobre la salida de su amigo.