Furibunda y sorpresiva crítica de Germán Paoloski a Furia de Gran Hermano: "Ojalá que..."

El conductor de El noticiero de la gente fue contundente a la hora de referirse a Furia y su certero comentario sobre la doble de riesgo se volvió viral en las redes sociales.

“No entiendo qué le ven. A mi no me gusta para nada así que ojalá que esta chica no gane le programa, después puede ganar cualquiera. Chau, gracias”, remarcó certero el conductor, dejando en claro que no quiere que ella sea la ganadora de la edición del popular programa.

Su inesperada crítica a la participante de GH, que es una de los perfiles más polémicos de la casa, generó un gran revuelo en las redes sumando adhesiones y los fans de la tatuada lo castigaron duramente.

En la última gala de eliminación, Furia, quien en los últimos días se aferra en la convivencia a Emmanuel Vich, se impuso en un apasionante mano a mano a Catalina Gorostidi.

Furia habló con su hermana tras haber sacado a Cata de Gran Hermano

Furia dio un gran paso para consagrarse finalista de Gran Hermano. Después de haber quedado en placa con algunos de los participantes más fuertes del reality, Juliana Scaglione se enfrentó a un mano a mano picante con Catalina Gorostidi.

A horas la definición a su favor, la jugadora agradeció a sus fans y simuló una llamada con Coy, su hermana, que se encarga de hacerle el aguante en el exterior.

“Los votos de esa gente no sirvieron para sacarme. ¡Es impresionante! Bancame Coy… bancame un toque más”, exclamó Furia, feliz con su victoria, con el tubo del teléfono rojo en su mano.

Sin dudas, Juliana avanza firme a la final de Gran Hermano. Con Emma Vich como su aliado, todo indica que -esta semana- apuntará a sacar a los “nuevos”, Damián, Paloma, Flor o Mauro, para luego ir por Manzana o Martín, dos de los participantes más fuertes.