Las picantes repercusiones de la salida de Catalina de Gran Hermano y el plan para sacar a Furia de la casa

En tanto, en otro momento, Federico Manzana Farías fue muy duro en su análisis con Emmanuel Vich y su vínculo estrecho con Furia: "Cuando éramos 11 0 12 ella (Furia) se sentía muy sola que era que pedía a Catalina a toda costa y ahí todavía estaba Licha".

"Si ella el chupa pin.. este (por Emanuel), se debilita amigo, es la realidad. ¿Por qué le da miedo? Porque sabe que juega detrás de ella. Si él queda contra Cata, no sé qué pasaba ahí", continuó firme Manzana. “Primero hay que sacarle el agarre de ella, no lo puedo decir. Primero hay que ir por un lado y después por el otro”, sumó Paloma.

En otra charla en el living, Mauro Dalessio le confió a Martín Ku: “Me parece que estamos entrando por el lado equivocado, pero porque hay cosas que no se ven”. Y el Chino comentó: “Nosotros hablamos muy poco con las cámaras, no las usamos”.

Cabe recordar que Cata obtuvo el 57,1% por ciento de los votos en un mano a mano apasionante con la tatuada, lo que fue una de las definiciones más atrapantes de la actual edición del ciclo teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos que tuvieron ambas en la convivencia después de una gran amistad.

Cristian U vaticinó quién será el o nuevo rival de Furia en Gran Hermano ante la salida de Catalina

El ganador de la GH 2011, Cristian U destacó a Catalina Gorostidi como jugadora al atreverse a competirle directamente a Furia y además advirtió desde su cuenta en la red social X quien podría llegar a competirle a Furia en la gran final del programa.

"Igual más allá de todo, no podemos negar de Cata , se armó sola un gran camino para llegar a ser la gran contrincante de la jugadora más picante de esta edición, salió de la zona de confort y se expuso ante un fandom que ella ya sabía que era súper fuerte y sanguíneo", precisó Cristian U.

Y agregó: "Sinceramente también se convirtió en una excelente jugadora, no lo podemos negar, así que públicamente felicito a Cata, por el logro obtenido, pero sostengo si naces segunda morís segunda! Me refiero al juego no a la vida! Obvio!".

El ex participante del reality destacó a Virginia Demo como una participante que puede llegar a competirle fuerte a Furia en la gran final del programa: "Una más y me voy a seguir durmiendo que acá son las 6 AM, sino se toman enserio a Virginia, se va a convertir en la mayor amenaza para Furia en la final".

"Se los dije hace unas semanas y se los vuelvo a repetir, representa muy bien a las mujeres con los ovarios bien puestos que no se dejan amedrentar y se hacen respetar, solo tengan anotada esa idea, yo les hago de una especie de vidente furioso! Jajaja Nuevamente felicitación y descansen!", concluyó el ex GH y DJ.