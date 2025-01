¡Furioso! Juan Pablo apuntó contra la producción de Gran Hermano 2024: "Me molesta..."

"En la prueba del líder le meto pata, lo doy todo", siguió. Ahí, Claudio Di Lorenzo opinó: "Pero para mí juego en la casa". "Pero estoy jugando cuando me toca, en el confesionario también", afirmó.

"El tema es cómo te muestran. Para mí no me están favoreciendo cómo me muestran, yo creo que juego bien", remarcó Juan Pablo.

Y agregó: "Reconectando la info de todos lados, no me considero para nada que 'estoy en un cumple'. Al contrario. Pero me molesta... no sé cómo se mostrará".

Embed

Juan Pablo tuvo un ataque en Gran Hermano 2024 y debieron contenerlo

El jueves, los participantes de Gran Hermano 2024 recibieron la visita de Santiago del Moro. El conductor fue a la casa con una misión: entregar las palabras que enviaron los familiares a los jugadores.

Juan Pablo de Vigili recibió las palabras “actitud” y “juego” de parte de su mamá y hermano. El correntino no reaccionó de la mejor manera ante ese mensaje del exterior.

"Me quedé un poco caliente porque no era lo que esperaba. Yo estaba recibir noticia de mi perro y de mi pareja, pero no tiene nada que ver con eso", manifestó el muchacho.

En La noche de los ex mostraron que, después de la gala con Santiago del Moro, Juan Pablo quedó furioso y siguió despotricando en la habitación.

Sandra observó que su compañero estaba sacado e intentó contenerlo. "¿Qué pasó?", quiso saber. "Nada...¡Quiero matar a alguien!”, exclamó, indignado con los mensajes que recibió.