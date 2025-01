Apareció un polémico video de Jenifer de Gran Hermano 2024 golpeando a Ricardo Centurión

"Nosotros vivimos en carne propia violencia de género hacia Ricardo. Por eso me hago yo de esta video que te mando. Yo te autorizo que lo pases", le dijo en una mensaje de audio la mamá del jugador al conductor de LAM.

"No se puede esconder el sol con las manos. Si te fijas bien en el video, se puede ver con la violencia con la que ella baja, decida a hacer lo que hizo, pegándole dos trompadas de atrás en sien... donde él cayó seco en el piso. Fue terrible esa situación", le relata Betty a Ángel.

En su visita a LAM, antes de su regingreso a Gran Hermano 2024, Jenifer apuntó contra la familia de Ricardo Centurión. "Sufrí con la familia de él y con él. Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó", advirtió en el programa de América.

Embed

¡La peor pesadilla de Chiara! Jenifer reingresó a Gran Hermano 2024 y puso la casa patas para arriba

Días atrás, Jenifer Lauría reingresó a Gran Hermano 2024 (Telefe), a través del voto del público, para reemplazar a Andrea Lázaro, quien abandonó el último miércoles el reality por un problema de salud.

“Voy a ir por todo”, afirmó la jugadora antes de ingresar a la casa más famosa del país por La puerta giratoria.

jenifer lauria_gh.jpg

Su vuelta revolucionó a todos los jugadores, excepto a Chiara Mancuso, quien se mostró muy incómoda por el reingreso del interés amoroso de Giuliano Vaschetto.

Jenifer, ni bien atravesó la puerta, saludó con un beso en la boca a Nano e hizo el gesto en su espalda de un puñal. A Mancuso, en tanto, la saludó de forma cortante pero correcta.

La expareja de Ricardo Centurión regresó a la competencia con el 57,4 por ciento de los votos positivos de los televidentes.

Embed