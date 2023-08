Gastón Edul habló de su relación con Coti Romero en medio de los rumores de romance: "Tenemos buena onda"

Fue la periodista y conductora Pilar Smith quien compartió la noticia en sus redes sociales, desatando un revuelo de comentarios y felicitaciones.

Pilar escribió bien grande y en mayúscula junto a un corazón "Es verdad", frente a la consulta " Qué onda Gastón Edul y Coty? Es verdad que se están conociendo?".

Y en diálogo con PrimiciasYa, Edul aclaró de manera contundente: "Hablamos un par de veces, pero de buena onda. Ni nos vimos. Es mentira que tenemos un romance", comenzó diciendo.

Luego sumó de manera contundente: "Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", cerró.

Gaston Edul Coti Romero.jpeg

La sensual foto en topless de Coti Romero en respuesta al osado posteo de El Conejo

Los ex Gran Hermano y futuros participantes del Bailando 2023, Alexis 'El Conejo' Quiroga y su exnovia, Coti Romero, sorprendieron a los fanáticos en sus redes sociales al subir, cada uno, unas fotos super 'hot'.

El cordobés compartió en su cuenta de Instagram una selfie en el espejo con el torso desnudo para destacar sus abdominales, y en una de sus manos sostiene un mate. “Hace mucho que no subía (fotos)”, escribió.

Coti, no se quedó atrás, e hizo lo mismo. La correntina, a través de sus historias de Instagram, subió un collage de fotos en la que se muestra en topless con una tanga blanca.

La ex Gran Hermano no transita un momento fácil. Hace unos días había estado en el piso de Intrusos, América TV, y había dado detalles del mal momento que atraviesa, quebrándose en varios pasajes de su relato. La joven confesó atravesar una difícil situación emocional y está con asistencia psicológica.