Gastón Soffritti y Cande Molfese ya no ocultan su amor: la foto donde se muestran muy acaramelados

Lejos de esquivar la consulta, Gaston respondió con una foto y dijo con picardía: "Mmmm, no sé. Para mí que algo pasa ahí".

En la postal que Soffritti compartió se pudo observar a Cande Molfese recostada a su lado mientras yacía la cabeza sobre su pecho.

Cande Molfese

Cande Molfese enfrentó los rumores de romance con Gastón Soffritti

Cande Molfese y Gastón Soffritti estarían viviendo una historia de amor, según contaron el jueves en el programa LAM, América Tv. Al parecer, la actriz y su colega comenzaron un noviazgo desde hace unos meses.

El flechazo entre ambos habría sido en Bariloche, donde viajaron junto a otras figuras por la invitación de una marca.

Lo cierto es que a unas horas que el rumor tomó eco en los medios, Cande Molfese habló del tema con Diego Leuco y sus compañeros del ciclo radial Antes que nadie y confirmó la relación con Gastón Soffritti.

“Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, afirmó la actriz sin rodeos sobre la relación que nació con su colega luego de la separación de Ruggero Pasquarelli hace ya un tiempo tras seis años de amor.

Y amplió: “Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma”.

“Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí', y apareció”, explicó Molfese, quien admitió que ya se muestran en público.

“Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, reveló la actriz y amplió que el actor fanático de San Lorenzo fue quien la invitó a salir muy decidido.