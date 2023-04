Georgina Barbarossa apuntó con todo contra Jey Mammon: "Lo vi muy soberbio"

"Yo hubiera dicho 'perdón, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida y me equivoqué'. Hay que pedir perdón cuando te equivocás. Creo que es ese el camino", remarcó.

Georgina, en cambio, se mostró conmovida con la historia de Lucas. "Lucas, pobrecito, mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle 'perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años'. Tuvo una vida tan dura", sostuvo.

La conductora enfatizó que Jey no tiene ningún punto de defensa. "14, 16 años, da igual. Con los chicos, no… Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón", reiteró.

Al finalizar, Georgina adelantó que seguirá en La Peña de Morfi. "Por abril, sí. Después no sé. Estamos viendo. Yo estoy para el canal. En lo que me necesiten, allí estaré", sentenció.

Ángel de Brito reveló por qué no le cree a Jey Mammon: "Presentó a otras parejas y nunca..."

Ángel de Brito fue el primer invitado de Pamela David en su nueva temporada de Desayuno Americano. En la charla con la conductora, el periodista de espectáculos habló de la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon.

El conductor de LAM reveló por qué no le cree al humorista, con quien tenía una excelente relación antes de este escándalo. "No es enojo. Me decepcionó. Nosotros teníamos un grupo con gente del medio", afirmó.

Ángel recordó una situación que, frente a los hechos recientes, toma otra relevancia. "Un día, en las charlas que teníamos, Lucía Galán cuenta de su hogar, que tiene hace 25 años. Uno de los temas que salió fue un caso de abuso. Todos nos quedamos mudos. Ahora, que pasó todo esto uno va para atrás, y ahí no hubo una reacción de su parte", recordó.

Además, el conductor mencionó que jamás conoció a Lucas, con quien Jey mantuvo una relación de varios años. "Jey presentó a otras parejas y nunca nos había hablando de Lucas", advirtió.

Por último, Ángel indicó que muchos de los amigos del humorista quedaron sin palabras tras enterarse de los detalles de la denuncia. "Nos sorprendió a todos que ocultó cierta información. Y la ocultó porque sabía que estaba mal", cerró.