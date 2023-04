Un periodista español apuntó sin filtros contra Jey Mammon: "Nos repugna tenerlo acá"

jey mammon avion.jpg

“Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado, lo estuvieron esperando un montón de periodistas en su llegada, si cree que va a pasar desapercibido acá lo tiene muy complicado”, explicó el periodista.

En cuanto a la grave denuncia contra el animador, Antolín señaló: “Aquí llega todo lo que pasa en Argentina, es un mundo globalizado y nos enteramos lo que sucede, Argentina y España estamos conectados, toda la prensa fluye, va a tener varios fotógrafos pegados a su cu... y no va a poder salir tranquilo”.

Y cerró picante: “Es muy fácil cazarlo y va a estar más intranquilo que en ningún lado, aquí llegó la noticia de lo que hizo y estamos indignados”.

jey mammon 1.jpg

La firme posición de Ángel de Brito tras la última entrevista de Jey Mammon

Después de conocerse la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, Jey Mammon decidió hablar en los medios y dar su versión de los hechos.

El humorista y conductor dio tres notas: una a Jorge Rial, la segunda a Baby Etchecopar y la tercera a Ulises Jaitt. "Juro por mi padre que soy inocente", afirmó en la última entrevista.

En LAM, Ángel de Brito fue categórico al hacer un análisis de las declaraciones de Jey. "Yo me encuentro con un Jey que desconozco. En cada nota, en la de Jorge, en la de Baby y en la de Ulises, veo una persona distinta y un relato distinto", señaló.

El conductor de América TV indicó que Lucas Benvenuto tuvo una postura mucho más coherente en cada aparición pública. "De Lucas siempre escucho el mismo relato. Y lo escuché diez veces hablar", añadió.

Yanina Latorre coincidió con la observación de Ángel. "Yo anoche hablé muchísimo con Lucas y siempre me contestó lo mismo. A Jey le dije: 'contame tu historia y la cuento al aire'. No me contestó más", sentenció.