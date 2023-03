Georgina Barbarossa enfrentó la polémica por las burlas a Marcos y Valentina en Gran Hermano 2022: "Nunca hicimos bullying"

Enterada de esto, al otro día, Georgina Barbarossa tomó la palabra y aclaró: “Nosotros ayer hicimos un chiste con respecto a Marquitos y la hermana. Fue un chiste, porque no tienen tiempos televisivos, y con lo que demoraban nos llamaba la atención que haciendo un vivo demorase tanto en tomar una decisión, por eso hicimos el chiste de que estábamos durmiendo”.

“Nunca en la vida hicimos bullying, ni permito que se haga bullying. Fuera de mí hacer bullying porque es algo que detesto”, remarcó la conductora.

Y explicó: “No estoy en contra de Marcos, y nadie de Telefe, ni de la producción ni de Gran Hermano me baja línea de absolutamente nada. Somos todos libres de decir lo que se nos da la gana”.

“No tengo nada contra la gente del interior, es una pavada. Adoro Salta, tengo mi casa en Córdoba, no la tengo afuera. Amo mi país, fui a Salta millones de veces, tengo amigas íntimas que las adoro. Hice tres veces la procesión de la Virgen y el Señor del Milagro", destacó Georgina.

Y cerró: "Amo y adoro esa provincia, jamás me metería en contra de Marcos y de su hermana. En las redes me mataron, pero quiero aclarar esto. Si se sintió como bullying pido disculpas, fue un chiste. Si no, estamos en un límite muy finito donde no se puede hacer humor”.

Marcos de Gran Hermano 2022 se burló de la foto hot del novio de Julieta Poggio: el video

La semana pasada, ingresaron familiares a la casa de Gran Hermano 2022, Telefe, y les llevaron algunos regalos a los participantes para hacer más llevadera la recta final del juego. En ese sentido, Marcos Ginocchio descubrió la foto hot que Julieta Poggio recibió de su novio y no pudo ocultar su divertida reacción al mirarla.

Ante la sorpresa por la pose explícita de Lucca Bardelli, El Primo soltó una carcajada que terminó incomodando a Disney. La encargada de entregarle la postal a la modelo fue su hermana, Camila Camarda.

La foto se pudo ver días atrás en una de las transmisiones en vivo de Gran Hermano 2022 cuando las cámaras enfocaron el collage que le había enviado Lucca. Entre varios retratos románticos y de mucha ternura, aparecía el novio de Julieta Poggio en bóxer.

“Esa me la puso para que lo extrañe”, explicó Julieta ruborizada ante la mirada y las risas de Marcos por la foto sexual del joven.

Además, ella confesó que le miró “todos los detalles” para poder sentirlo un poco más cercano, tras cuatro meses de aislamiento en la casa. “Se pasó en esa”, añadió Romina Uhrig por lo picante del retrato.