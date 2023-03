Marcos de Gran Hermano 2022 se burló de la foto hot del novio de Julieta Poggio: el video

Ante la sorpresa por la pose explícita de Lucca Bardelli, El Primo soltó una carcajada que terminó incomodando a Disney. La encargada de entregarle la postal a la modelo fue su hermana, Camila Camarda.

La foto se pudo ver días atrás en una de las transmisiones en vivo de Gran Hermano 2022 cuando las cámaras enfocaron el collage que le había enviado Lucca. Entre varios retratos románticos y de mucha ternura, aparecía el novio de Julieta Poggio en bóxer.

“Esa me la puso para que lo extrañe”, explicó Julieta ruborizada ante la mirada y las risas de Marcos por la foto sexual del joven.

Además, ella confesó que le miró “todos los detalles” para poder sentirlo un poco más cercano, tras cuatro meses de aislamiento en la casa. “Se pasó en esa”, añadió Romina Uhrig por lo picante del retrato.

Gran Hermano 2022: el firme mensaje de Julieta Poggio a su novio tras filtrarse que la habría engañado

Durante la última semana, Julieta Poggio vivió momentos de angustia e incertidumbre en Gran Hermano 2022 (Telefe). Dos gritos del exterior intentaron ponerla en alerta sobre supuestas infidelidades de su novio, Lucca Bardelli.

Y anoche, aprovechando el vivo, por la gala de nominaciones, Julieta dejó en claro que sigue confiando en su pareja y le envió un afectuoso mensaje. Al igual que lo hizo hacia su familia y amigos.

"Las placas se ponen difíciles, pero no quiero tirarme para abajo porque los sueños están para cumplirlos, y mi sueño es la final. Sueño con eso, después de todo lo que pasamos y de toda la experiencia que me llevo. Me haría muy feliz, así que pido ese apoyo de la gente", señaló.

"También, le quiero decir muchísimas gracias a mi familia, a mi hermana, que vino unos días acá y la pasé hermosos con ella. Me dio mucha más tranquilidad con el afuera porque eso te genera mucha ansiedad, a veces. Estoy con la mente fresca para lo que se viene en estas semanas", agregó.

"También, gracias a mi novio que siempre me apoyó y no veo la hora de volver a verlo. Y a mi mamá y a mis amigas”, cerró Julieta.