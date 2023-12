Georgina Barbarossa se cansó de las interrupciones del panel y reaccionó con todo: "¡Soy la conductora!"

En ese instante, Georgina le hizo una pregunta al invitado, pero los integrantes del panel no la interrumpían. "En tu WhatsApp, ¿la bloqueaste?", indagó la conductora, aunque no obtuvo respuesta porque sus compañeros hablaban y no lo dejan responder al muchacho.

"Chicos, estoy hablando yo, que soy la conductora", exclamó la figura de Telefe, y reiteró: "En tu WhatsApp, ¿la bloqueaste?". "¡Que mal se portan!", remató, indignada con sus compañeros.

El incómodo momento que se vivió al aire entre Georgina Barbarossa y Lio Pecoraro

Un momento de enorme tensión se vivió al aire en A la Barbarossa, el programa matutino de Georgina Barbarossa en Telefe. La conductora se mostró molesta con Lio Pecoraro por una interrupción mientras estaban en una nota con Juariu.

La entrevista se basó en torno a las declaraciones de la influencer que confesó que se baña día por medio. “Me baño los lunes, miércoles y viernes. Lo hago de noche para irme a dormir limpia”, reveló en el Cortá por Lozano.

En A la Barbarossa, Juariu mencionó que su novio es "fanático" de la ducha. "No, no, él es fanático de la ducha. Si se puede bañar dos veces por día, lo hace", comentó.

A partir de los dichos por la influencer, Lio quiso saber: "¿Y cómo hace con vos?". "No, no me dice nada", contestó la panelista. "No porque ella no tiene olor, no transpira", añadió la conductora de las mañanas de Telefe.

"No, pero a lo mejor le puede decir '¿por qué no te bañás?'", insistió el panelista. Georgina, notablemente fastidiada, exclamó: "¡Shh!". "Pero dejame preguntar, Geo", fue la reacción de Lio. "Está bien, pero dejala terminar de hablar, mi amor. Dejala terminar de hablar y después le preguntás, tesoro, no comencemos. Al aire no, por favor", sentenció Georgina.