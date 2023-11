Juariu reveló cuántas veces se baña a la semana y dejó en shock a sus compañeros

Más adelante, contó que su pareja sí se baña todos los días y detalló: “Mi marido se lava dos veces por día. No le gusta no bañarse, es como obsesivo. Alguna vez me ha dicho ‘¿no vas a bañarte hoy?’ y yo le digo ‘hoy es martes, ¿cómo me voy a bañar hoy?’”.

Sus compañeros, asombrados por la confesión de Juariu, le preguntaron si se cambiaba la bombacha todos los días, y ella les respondió que sí “porque no soy tan sucia”.

Acto seguido, argumentó su punto de vista: “A los que se bañan todos los días les digo que piensen en el medio ambiente y no hace bien al pelo. Está sobrevalorado bañarse todos los días”.

La filosa chicana de Cristian U a Juariu en el debate de Gran Hermano 2022: "Parecés Viviana Colmenero que..."

Tras lograr la popularidad gracias a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu, se ganó su lugar como encargada de la redes sociales de Gran Hermano 2022 en la misma pantalla y desde allí conecta a los televidentes con los participantes que van saliendo de la casa semana a semana.

Claro que también se suma al debate semanal de los ex, donde intercambian opiniones sobre el juego y las posibles estrategias de los hermanitos. Así, anoche mientras Cristian U -ganador de GH 2011- hablaba de la importancia de haber vivido el juego desde adentro para entenderlo mejor, se produjo un inesperado cruce con la tucumana.

Debate Gran Hermano 2022 - cruce Cristian U Juariu.jpg

Así, mientras Cristian defendía a capa y espada su postura en un claro intento por desautorizar a Juariu, la influencer le hizo frente. “Le estoy explicando, porque no entiende por qué estoy sentada en esta silla” disparó la influencer tucumana, pero el ex hermanito le disparó con munición gruesa.

"Y vos parecés [Viviana] Colmenero, que está criticando sin hacer nada... ¡Escuchá! Yo lo que te digo, los que estuvimos adentro lo vemos distinto a los que estuvieron afuera...el que lo vivió sabe cómo es", soltó Urrizaga imponiéndose con su vozarrón .

En ese momento, Robertito Funes Ugarte se acercó a Vicky para calmar los ánimos. Pero ella soltó furiosa: “No me voy a comer la chicana de Cristian U” por el evidente ninguneo, pero su compañero subió la apuesta y volvió a dispararle con todo al asegurar “Y yo no me puedo comer la chicana de alguien que revisa redes sociales", mientras el conductor pedía paz.