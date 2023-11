El incómodo momento que se vivió al aire entre Georgina Barbarossa y Lio Pecoraro

En A la Barbarossa, Juariu mencionó que su novio es "fanático" de la ducha. "No, no, él es fanático de la ducha. Si se puede bañar dos veces por día, lo hace", comentó.

A partir de los dichos por la influencer, Lio quiso saber: "¿Y cómo hace con vos?". "No, no me dice nada", contestó la panelista. "No porque ella no tiene olor, no transpira", añadió la conductora de las mañanas de Telefe.

"No, pero a lo mejor le puede decir '¿por qué no te bañás?'", insistió el panelista. Georgina, notablemente fastidiada, exclamó: "¡Shh!". "Pero dejame preguntar, Geo", fue la reacción de Lio. "Está bien, pero dejala terminar de hablar, mi amor. Dejala terminar de hablar y después le preguntás, tesoro, no comencemos. Al aire no, por favor", sentenció Georgina.

Embed

Insólito episodio se vivió al aire en el programa de Georgina Barbarossa: "¿Estamos seguros?"

Un hecho insólito se vivió al aire en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, A la Barbarossa. Analía Franchín estaba hablando sobre la detención de Aníbal Lotocki cuando empezó a escucharse un sonido extraño.

La panelista se detuvo y dirigió su mirada a la producción, intentando comprender de dónde provenía ese sonido. Enseguida, la conductora del ciclo matutino explicó que se activó una alarma en el estudio.

"Se activó una alarma... no pasa nada!", expresó Georgina, mientras el columnista Paulo Kablan intentaba continuar con el tema que estaban abordando antes de la interrupción. "Yo estoy acostumbrado por cuestiones profesionales", bromeó el experto en policiales.

Analía no ocultó su preocupación. "Es una alarma de incendio", acotó Nancy Pazos. De todos modos, la conductora calmó a sus compañeras: "No pasa nada". "¿Estamos seguros?", lanzó Pazos. "Sí, no pasa nada", remarcó Georgina.