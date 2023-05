Georgina Barbarossa sorprendió al aire con la noticia más feliz de su vida: "Voy a..."

Embed

Ante la consulta de sus compañeros ante de dar la hermosa noticia, la animadora de 68 años comentó a modo de introducción: “Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer”.

Y después lanzó muy feliz: "Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor. No me aguanto más, les voy a contar que ¡voy a ser abuela!”.

Georgina contó además que tuvo el presentimiento de que su nuera estaba embarazada y ahí la llamó y ella le confirmó la linda noticia, quien hasta ese momento no se lo había contado. La pareja de su hijo está de cuatro meses y parece que se viene una nena, Julia.

georgina barbarossa.jpg

El momento de tensión que se vivió al aire en el programa de Georgina Barbarossa

Un momento de suma tensión de vivió al aire en A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe. La conductora tuvo que poner un freno a los dichos de una invitada, que lanzó una dura acusación contra los integrantes del ciclo.

Todo se generó cuando estaban hablando del caso de Belén Maida, de 26 años, que fue vista por última vez el 9 de abril en su casa del barrio porteño de Almagro. Familiares, amigos y compañeras suyas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) la buscan desde entonces.

El móvil del programa fue hasta la casa de su abuela, en Lomas del Mirador, para hablar con la mujer y saber cómo sigue la investigación para encontrar a su nieta. Nair, una compañera de la joven en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), salió al aire.

Antes de la charla con ambas, Paulo Kablan realizó una breve presentación de la estudiante desaparecida y afirmó que ella le reconoció a su pareja que tenía una adicción a la cocaína, y que en la investigación policial figura, entre otras cosas, que tenía severos problemas económicos y a todo su entorno le pedía dinero.

Cuando tuvo su oportunidad para hablar, Nair se mostró muy enojada. "Me parece súper importante que trabajemos el tema de la revictimización cuando damos datos, el tema del consumo es irrelevante con respecto a la búsqueda, el tema de si pedía o no pedía plata a la familia también es irrelevante y revictimiza a mi compañera", dijo.

Y siguió: "Seguramente en el piso que ustedes están, muchas personas consumen y no por eso están desaparecidas...". En ese instante, Georgina la interrumpió: "No mi amor, no, no, no, pará. Esperá Nair querida. No mi amor". "No, por favor. Necesito decir esto porque seguramente muchas personas también estén pidiendo plata a la familia y no por eso estén desaparecidas. Son datos irrelevantes que revictimizan", remarcó la invitada.

"No, Nair... No, hijita, dejanos hablar, tesoro. Al contrario, nosotros estamos tratando de ayudar en la búsqueda buscando la cantidad de pautas y de puntas que tenemos por distintos lados", le explicó la conductora.

"Me parece una acusación muy fea la que estás haciendo, tesoro, realmente", añadió Georgina. "Me parece que la apertura del caso comentando que tenía problemas de consumo y que pedía plata a la familia no es una cuestión relevante... No queremos que estos datos sean los que salen a la luz, simplemente que ella está desaparecida", remató Nair, que no lograba entender lo que trataba le decía la figura de Telefe.