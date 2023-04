Se confirmó quién será la nueva conductora de La Peña de Morfi tras el paso de Georgina Barbarossa

Desde hace unas semanas, Georgina está cumpliendo el lugar de Jey Mammon en La Peña, y los televidentes la apoyan. Sin embargo, la animadora conduce su propio programa de forma diaria en Telefe y es por eso que buscaron a otra persona que acompañe a Jesica Cirio.

Soledad Pastorutti es una de las artistas e íconos del folclore argentino, quien ama la música y seguro muchos fanáticos estarán contentos de verla conducir este exitoso ciclo.

Se filtraron imágenes del lugar donde vive Jey Mammon en Madrid tras abandonar la Argentina

Este martes, en LAM (América TV), pasaron en exclusiva imágenes del hotel en el que Jey Mammon reside durante su estadía en Madrid, tras abandonar la Argentina en medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

“Sigue en Madrid y no estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hable con ella, me confirmó que está grabando una serie en Barcelona y, sobre este tema de Jey, me manifestó que se reserva la opinión sobre el caso. Yo creo que se vieron porque tienen amigos en común”, aseguróÁngel de Brito.

“Estuvo varias horas reunidos con un actor argentino que se llama Omar Calicchio que es muy amigo de él. Hablaron la posibilidad de hacer un musical”, sumó el conductor.

"Jey Mammon se está despejando un poco, bajó el acoso mediático, y en el café que se tomaron hablaron de la posibilidad de hacer un musical. Él quiere hacerlo y Omar que es rey de la comedia musical lo va a ayudar", cerró Ángel, que ya había adelantado el nombre del hotel boutique donde vive Jey, llamado Only You, haciendo referencia a las imágenes que mañana se podrán ver de manera completa en LAM.