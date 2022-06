Georgina Barbarossa, entre su regreso a la televisión y en busca de un nuevo amor ¿a través de Tinder?: "Dejo que la vida fluya"

Noe Antonelli, Paulo Kablan, Analía Franchín y Nancy Pazos seguirán con Georgina y a dicho grupo se suma el cocinero Rodrigo Cascón.

"Estoy muy feliz y ansiosa con ganas de arrancar ya. Telefe me dio esta oportunidad de hacer lo que quiera y lo que realmente quiero es llevar alegría a la gente, demostrarle que siempre se puede salir adelante. Hay días en los que cuesta mucho levantarse, salir de la cama... hay gente que está sola y que necesita compañía. Yo justamente voy a estar ahí, como un claro ejemplo de que se puede", señaló la animadora en diálogo con PrimiciasYa.

Por otro lado, Georgina habló de presente sentimental y reveló que se bajó Tinder para buscar un nuevo novio: "En el verano hice temporada con Pedro Alfonso en Carlos Paz y mis compañeras me abrieron un perfil. Ellas fueron Rochi Igarzábal y Sofi Macaggi que un día venieron al camarín y me elegían candidatos. Eran las que decían 'este sí, este no'... Me divertí mucho, no podía creer, había de todo".

Pero hasta el momento no tuvo suerte: "Se pinchó porque las chicas empezaron a buchonear todo", dijo entre risas y detalló: "Mi perfil no decía nada, sólo tenía mi foto, pero cuando les empiezo a hablar, no lo pueden creer porque les hablo como hablo yo y se dan cuenta. Pero ahora prefiero no contar más nada porque ustedes, la prensa, me arruinan todo", cerró con humor.

Embed

Auxiliaron un auto en la ruta y era Georgina Barbarossa pidiendo ayuda

Hace unos días una pareja iba en su auto cuando en la zona de El Bolsón notó que alguien pedía ayuda, se detuvieron y se sorprendieron al encontrarse con Georgina Barbarossa.

La actriz debía llegar al aeropuerto de Bariloche a 120 kilómetros para tomar su vuelo y decidieron llevarla para que no lo pierda y pueda regresar a su casa.

Mayra Gaitán, una joven de Esquel, fue quien contó la historia en sus redes sociales con una foto de Georgina Barbarossa viajando en el asiento trasero del auto. La actriz, agradecida por el aventón, llevaba una gran sonrisa y saludó con el pulgar hacia arriba.

“Quien iba a pensar que en nuestras vacaciones pasando por El Bolsón, íbamos a ver un auto con problemas, que baje el conductor y nos diga que Georgina Barbarossa tenía que llegar al aeropuerto de Bariloche para tomar su vuelo de regreso”, escribió la joven.