Gianinna Maradona y el Kun Agüero a 10 años del final: se supo el motivo de por qué se separaron

image.png El Kun Agüero y Gianinna Maradona con su bebé, Benjamín en MAdrid

Pero en esa ciudad comenzaron una crisis que no pudieron superar y se separaron abruptamente. Todos los medios del momento indicaron que las cosas se pusieron tensas con la convivencia en ese país, aparentemente había problemas familiares y actitudes de la hija de Diego que generaron discordia y roces en la pareja.

La revista Paparazzi, por ejemplo, afirmó que la razón de la separación fue el embarazo de Verónica Ojeda -la novia de Diego en aquel entonces- con quién Gianinna no se llevaba nada bien pero Agüero apoyaba al ex astro.

image.png Gianinna Maradona y el Kun Agüero

Además, hubo otra versión que indicaba que el Kun estaba incómodo con la actitud de Gianinna que cuando jugaba de visitante se iba de fiesta, dejando a su hijo de 3 años al cuidado de una niñera.

Además, Gianinna tenía mal vínculo con la familia del jugador y eso no ayudaba en nada. Entonces, tras casi 4 años juntos decidieron separarse. Gianinna volvió a hacer las valijas y volvió al país.

image.png Diego Maradona y Benjamín Agüero

¿Fin del mito? Qué tenía el paquete que dejó Diego Maradona en Gran Hermano

Diego Maradona ingresó en el año 2001 a la casa de Gran Hermano cuando el ciclo tenía su primera edición en Telefe y bajo la conducción de Soledad Silveyra.

El astro del fútbol sorprendió a los participantes de aquella edición y se mostró muy exaltado de ingresar al programa que había roto con las estructuras televisivas.

Durante su visita, y de manera muy solapada, Diego Maradona le entregó a los concursantes una bolsita cuyo contenido generó muchas especulaciones durante años.

En especial, gracias al grito de “¡Alta tiza, Diego!”, manera de referirse coloquialmente a un paquete de cocaína.

21 años después, través de una charla en vivo de Instagram, Gastón Trezeguet y Tamara Paganini finalmente le pusieron fin al misterio.

“Era la sal para el asado, pero ¿Quién te va creer ahora que entró sal?”, reveló Trezeguet, sin embargo, su compañera enseguida lo contradijo.

“¿Vos me estás jod...? No entró sal”, lo increpó. “Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”, recordó el productor.

Paganini siguió con su versión. “Se te mezcló, no sé qué te pasó”, le dijo, y amplió: “Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé... ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar”. Fue ahí que Trezeguet le explicó que llevó algo más. “Llevo dos cosas, puchos y sal”, dijo. “De la sal no me acuerdo”, agregó ella entre risas.

“El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té”, contextualizó Tamara.

“Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo”, amplió Gastón.

“En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”, culminó Paganini.