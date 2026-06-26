Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: "Provocación"

"Los bienes materiales me dejaron de importar hace un montón de tiempo y ciertos vínculos son absolutamente del pasado", agregó marcando su postura en el tema.

Y destacó que con el coreógrafo y productor Flavio Mendoza, con quien trabajó mucho tiempo, "mantiene contacto" pero no como antes que compartían elenco, aunque descartó trabajar con él si se asociara con Diwan.

Tras la nota que se observó al aire, Daniel Ambrosino se contactó con Ariel Diwan, quien le aclaró que "en cualquier momento se remata su 50 por ciento de la casa", marcando una versión que contradice lo expuesto por su ex.

La escandalosa separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan

La separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan se convirtió en uno de los escándalos más resonantes del espectáculo en el 2015, con un conflicto que se trasladó a la Justicia y se extendió durante años.

Más allá de las diferencias personales, la disputa por una lujosa propiedad ubicada en el barrio de Palermo valuada en cifras millonarias terminó agravando la situación.

El fallo judicial determinó que la casa debía dividirse en partes iguales y ella vive allí con su hijo desde la ruptura con el empresario, en medio de un conflicto que lleva más de una década.