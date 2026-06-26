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Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: "Provocación"

La bailarina Gisela Bernal habló después de mucho tiempo en medio de un extenso conflicto judicial con su ex Ariel Diwan y rumores de embargo y remate de una vivienda.

26 jun 2026, 14:30
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Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: Provocación
Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: "Provocación"
Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: Provocación
Gisela Bernal enfrentó los rumores de desalojo por el conflicto con Ariel Diwan por su casa: "Provocación"

Gisela Bernal rompió el silencio en una nota con Intrusos (América Tv) y se refirió a los trascendidos de embargo y remate de una casa tras un largo conflicto judicial con su ex pareja Ariel Diwan, de quien se separó en 2015.

La bailarina explicó en qué se encuentra el tema vía legal por esa propiedad en Palermo y salió al cruce de los trascendidos que circularon hace unos meses donde se habló de una inminente orden de desalojo para que se retire de la propiedad.

"Por ahora no tengo que entregar la casa, siempre se han hablado muchos inventos y muchas mentiras. Hace años que sucede que siempre viene del otro lado y no digo solamente de quien era mi ex pareja, siempre han venido los rumores de otro lado. Casi nunca fui yo la que contó o salió a decir cosas, siempre fui la que tuvo que responder a los ataques", comentó Gisela Bernal en charla con Alejandro Guatti.

En cuanto al tema legal con Ariel Diwan, afirmó: "Queda resolver varias cosas. La casa yo gané en primera y segunda instancia. No me reencontraría con él. No lo veo porque las últimas declaraciones que hizo hace un tiempo fueron realmente muy graves. Siempre del otro lado hay una provocación".

"Los bienes materiales me dejaron de importar hace un montón de tiempo y ciertos vínculos son absolutamente del pasado", agregó marcando su postura en el tema.

Y destacó que con el coreógrafo y productor Flavio Mendoza, con quien trabajó mucho tiempo, "mantiene contacto" pero no como antes que compartían elenco, aunque descartó trabajar con él si se asociara con Diwan.

Tras la nota que se observó al aire, Daniel Ambrosino se contactó con Ariel Diwan, quien le aclaró que "en cualquier momento se remata su 50 por ciento de la casa", marcando una versión que contradice lo expuesto por su ex.

La escandalosa separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan

La separación de Gisela Bernal y Ariel Diwan se convirtió en uno de los escándalos más resonantes del espectáculo en el 2015, con un conflicto que se trasladó a la Justicia y se extendió durante años.

Más allá de las diferencias personales, la disputa por una lujosa propiedad ubicada en el barrio de Palermo valuada en cifras millonarias terminó agravando la situación.

El fallo judicial determinó que la casa debía dividirse en partes iguales y ella vive allí con su hijo desde la ruptura con el empresario, en medio de un conflicto que lleva más de una década.

     

 

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