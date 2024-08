Giselle de Survivor Expedición Robinson cruzó fuerte a la mamá de Mauro por su traición: "Persona sucia"

giselle .jpg

“Fue casi una humillación. No fue divertido para vos”, deslizó entonces el conductor ni bien comenzado el debate y el descargo de Giselle no se hizo esperar. “Para mi fue totalmente innecesario, no le encontré sentido, no hizo gracia, no fue divertido para nadie. Cuando pasó nadie se rio, ¿dónde estaba el chiste?. Querés humillar a una persona, ellos querían que me vaya triste y sacara el ídolo triunfante", aseguró todavía molesta y decepcionada.

Al tiempo que siguió, visiblemente molesta: "Mauro, el que tramó todo con Eugenia, yo tenía mucha afinidad con él, estaba todo bien, nos divertíamos juntos. No me iba a imaginar que era esta persona tan sucia por atrás. Mauro no quiere a nadie, ni a su propia madre”.

Fue en ese momento, cuando desde la tribuna se oyó la voz de la madre del empleado administrativo irrumpir al grito de "A mi me quiere", y expuso: "Si ella se sintió ofendida le pido disculpas en nombre de Mauro, siempre recordándole que mi hijo está jugando. Él es una excelente persona”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la hermana de Giselle saltó en defensa de la exparticipante. “Ella es auténtica, ese fue el problema, no es falsa. Debería haber disimulado, haberse acercado al grupo más fuerte. Tendría que haber actuado con más falsedad como actuó la mayoría. Es un juego, como dice la mamá de Mauro, y uno se mueve a donde le conviene”, disparó instalando tensión en el estudio.

Survivor Expedición Robinson: una participante cayó en la trampa de sus compañeros y quedó eliminada

Esta semana en Survivor Expedición Robinson (Telefe) un nuevo participante del campamento Sur tuvo que abandonar la isla tras su paso por el Concejo Tribal. La jugadora Giselle Margonari fue la séptima eliminada al obtener seis votos por parte de sus compañeros y caer en el plan maquiavélico que idearon contra la participante.

Todo comenzó cuando Mauro Guarnieri junto a Eugenia Propedo planearon una trampa contra Giselle. Ellos convencieron a la participante de que utilizara el falso 'El ídolo de inmunidad' que había encontrado.

En el Concejo Tribal, Mauro se acercó a Giselle y le dijo al oído que la iban a votar. “Te van a votar a vos primero porque creen que tenés un ídolo. Jugalo si lo tenés, así me voy yo”, le mintió. Después de que votaran todos los participantes, el conductor Marley anunció que si alguien quería utilizar 'El ídolo' era el momento. Giselle levantó la mano y confirmó que lo usaría.

“A verlo”, le pidió el presentador e inmediatamente cuando lo revisó le reveló que no era el amuleto. “¿Entonces qué es? Uy, yo siempre pensé que lo tenía. Me parece que me voy”, expresó Giselle. “Me parece que es falso. Nosotros nunca pusimos esto, me parece que una persona te puso algo falso y lo escondió. Tiene trabajo y producción esto”, observó entonces Marley.

Acto seguido, el conductor contó los votos y le comunicó a Giselle que debía abandonar la isla. “¿Quién me hizo la joda? Me siento traicionada”, disparó la eliminada mirando a sus compañeros.

Antes de irse, Giselle reflexionó: “Siento que tejieron mucho por atrás y no supe nada, fui inocente, no sé, capaz no les gustó algo de mi personalidad”. “Mi meta era ganar o principalmente llegar a la unificación. No me imaginaba irme tan pronto, me quedaron cosas inconclusas”, concluyó la séptima eliminada.