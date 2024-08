Inés le declaró la guerra al campamento Norte en Survivor Expedición Robinson: "Se merecen..."

"Con la traición de Julieta me di cuenta de que no puedo ir en contra de Juan Pablo, Malena, Fiorela ni nadie de ese grupo. Es mi voto solo. Yo pensé que la tenía a Juli y que ella podía persuadirlo a Agus Monzón, estoy por mi cuenta definitivamente", sostuvo Inés.

Y agregó en la entrevista: "Mis estrategias se van debilitando porque mis compañeros me expulsan a rajatabla. Ya se ven venir lo que estoy por hacer y Julieta cuenta todo lo que le he querido decir".

Acto seguido, disparó furiosa: “Llego a la unificación y a todos estos los hago mier…, se lo merecen por sor…, una patada en el c... a cada uno, que se pongan en cuatro así tomo carrera y se la doy en cada cachete”.

Embed

Survivor Expedición Robinson: una participante cayó en la trampa de sus compañeros y quedó eliminada

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), un nuevo participante del campamento Sur tuvo que abandonar la isla tras su paso por el Concejo Tribal.

La jugadora Giselle Margonari fue la séptima eliminada al obtener seis votos por parte de sus compañeros y caer en el plan maquiavélico que idearon contra la participante.

Todo comenzó cuando Mauro Guarnieri junto a Eugenia Propedo planearon una trampa contra Giselle. Ellos convencieron a la participante de que utilizara el falso 'El ídolo de inmunidad' que había encontrado.

En el Concejo Tribal, Mauro se aceró a Giselle y le dijo al oído a Giselle que la iban a votar. “Te van a votar a vos primero porque creen que tenés un ídolo. Jugalo si lo tenés, así me voy yo”, le mintió.

Después de que votaran todos los participantes, el conductor Marley anunció que si alguien quería utilizar 'El ídolo' era el momento. Giselle levantó la mano y confirmó que lo usaría.

“A verlo”, le pidió el presentador e inmediatamente cuando lo revisó le reveló que no era el amuleto. “¿Entonces qué es? Uy, yo siempre pensé que lo tenía. Me parece que me voy”, expresó Giselle.

“Me parece que es falso. Nosotros nunca pusimos esto, me parece que una persona te puso algo falso y lo escondió. Tiene trabajo y producción esto”, observó Marley.

Acto seguido, el conductor contó los votos y le comunicó a Giselle que debía abandonar la isla. “¿Quién me hizo la joda? Me siento traicionada”, disparó la eliminada mirando a sus compañeros.

Antes de irse, Giselle reflexionó: “Siento que tejieron mucho por atrás y no supe nada, fui inocente, no sé, capaz no les gustó algo de mi personalidad”.

“Mi meta era ganar o principalmente llegar a la unificación. No me imaginaba irme tan pronto, me quedaron cosas inconclusas”, concluyó la séptima eliminada.