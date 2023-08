Gladys La Bomba Tucumana habló a corazón abierto del delicado estado de salud de su pareja

"Estamos juntos. Yo creo mucho en Dios, le pedí mucho a Dios que abriera su corazón porque él no quiso que yo estuviera presente. Estuvimos separados casi cuatro meses", contó la cantante. "Él es una persona muy joven, es un profesional, es licenciado en Higiene y Seguridad. Estaba atravesando esto con su familia, con su mamá, sus hermanos", detalló.

"Nosotros estábamos viviendo juntos y de repente decidió sacarme de su vida. Para mí fue tremendo. Lo hizo más por una cuestión de amor a mí. Yo no podía entenderlo", reveló. "Nadie me conoció una pareja real donde yo haya dicho 'él es mi novio'. Con él sí lo hice. Tuvo que ver el día que yo estuve acá que abrí mi corazón", agregó.

Ahí, el conductor le preguntó a La Bomba cómo se enteraron de su diagnóstico. "Se fue a hacer un control después del Covid, sin ningún síntoma de nada y ahí descubrieron que tenía un tumor enorme en su abdomen, un sarcoma", relató. "Él estaba fanástico, no tenía ningún síntoma", remarcó.

"Tenía un tumor que le estaba agarrando un órgano que era el riñón, encima es monorreno", agregó. "Está haciendo su quimio con un montón de dificultades, desgraciadamente para nosotros. Fue durísimo porque está con un riñón que está fallando. Estamos rezando mucho", expresó.

En otra parte de la entrevista, detalló que su pareja se está atendiendo en el Fleming. "Se había operado y lo habían atendido en el Hospital de Clínicas. Lo atendieron muy mal, lamentablemente. Creía en ese hospital. La verdad me siento defraudada y triste por como se lo trató a él como persona, mucho abandono de persona. Él cuando llegó al Fleming estaba grave, le hicieron transfusiones de sangre, de hierro. Lo habían operado hacía tres meses, va con un tumor de vuelta, que le sale a los tres meses de la operación. Va de vuelta al Clínicas, y ahí no le dan bola, le dijeron 'andá a buscar los estudios, bajá, subí'. El chico no podía hablar ni respirar, estaba pálido, había bajado diez kilos", explicó con mucho dolor.

Gladys La Bomba Tucumana, también con ataques de pánico y tratamiento psiquiátrico: "La estoy pasando mal"

En medio de lo que parecería ser una catarata de sinceramientos por parte de varias figuras del mundo de la música cansados de tener que mostrarse siempre radiantes, tras las confesiones de sus problemas anímicos por parte de Karina La Princesita y Alejandro Sanz, ahora Gladys La Bomba Tucumana se sumó a la lista.

"Yo estoy igual que ellos. La estoy pasando re mal. Y no tengo muchas ganas de exteriorizarlo. No lo conté, pero estoy medicada. Estoy con tratamiento. Estoy con una psiquiatra y con un psicólogo", reveló angustiada la intérprete de La pollera amarilla a Socios del espectáculo (El Trece).

"Me dan ataques de pánico en los que pienso que muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llegó al teléfono. ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a dolor el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", agregó La Bomba Tucumana en una suerte de catarsis.

Asimismo, Gladys se sinceró sobre su salud física y mental. "Yo estoy en tratamiento hace 3 meses, de vuelta, porque no es la primera vez que hago un tratamiento, que dura 8 meses, con medicamento, con pastillas… Esta debe ser la quinta vez que me pasa", admitió sorpresivamente.

"Yo estoy sana, pero empiezo a pensar cosas feas, como que me voy a morir, que voy a perder la razón. Esto es lo más recurrente: pensás que vas a perder la memoria y vas caer muerto", completó sobre la cantante sobre los recurrentes episodios panicosos de los que nunca había hablada hasta ahora.