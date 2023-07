Coti Romero confesó por qué se quebró frente al testimonio de Gladys La Bomba Tucumana en LAM

"Lo único en esta vida que no tiene solución es la muerte y me pongo a pensar que el chico este está pasando por una enfermedad terminal. Ojalá Dios quiera que pueda salir de eso. Tengo fe de que sí", agregó una sincera Coti frente al cronista de Ángel de Brito.

Coti Romero Bomba Tucumana - captura LAM.jpg

"Está pisando la línea de la muerte. Esas son las cosas complicadas. Eso sí es un problema... Lo que me está pasando a mí, a mí me duele. Pero me puse a pensar que ese es un dolor muy grande, que ella está atravesando", reflexionó seria la correntina.

Asimismo, detalló: "Me dolió mucho (el relato de Gladys) porque yo en algún momento tuve pensamientos de autolesión o no tenía ganas de seguir viviendo. Y él está luchando por su vida". "Yo tengo la posibilidad de vivir, tengo todo y no disfruto la vida como tengo que hacerlo. Pero eso es parte de la depresión", sumó.

En tanto, contenida por la ayuda profesional y el afecto familiar, Coti analizó en voz alta: "Yo tengo a mi familia, tengo a Dios, tengo trabajo, estoy en los medios y, de repente, estoy vacía". "Por eso decidí tratarme, porque me sentía vacía, tuviera lo que tuviera", concluyó Romero por demás empática con la cantante.

Embed

El dramático mensaje de Coti Romero, que generó preocupación: atención psiquiátrica, medicación y un profundo dolor

Recientemente Sofía Jujuy Jiménez expresó su desconcierto y tristeza luego de enterarse que su novio le fue infiel con otra mujer. En uno de los posteos de de la modelo, la ex Gran Hermano Coti Romero se solidarizó con ella.

En el comentario que le dejó a la diosa norteña, la ex figura del reality de Telefe dejó en claro que no está pasando por un buen momento, se siente mal anímicamente y con poco apetito.

Coti Romero.jpg

"Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", expresó Coti.

La correntina no especificó qué desencadenó su depresión, pero afirmó que está tratando de sanar. "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años", finalizó.