La dura confesión de Gladys la Bomba Tucumana: "Lo amo, pero no podemos estar juntos"

Y ahora, invitada al ciclo Secretos Verdaderos que conduce Luis Ventura por América TV, la intérprete de “La pollera amarilla”, anunció que se separó pero que sigue enamorada de Luciano.

“Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré. Nunca pensé que me iba a pasar esto, se lo atribuyo a Dios, que yo aparecí en su vida para algo y él también. Estuvimos juntos nada más que un año pero me enamoré”, manifestó la cantante.

En otras de las frases contó que los sentimientos son mutuos, pero hizo una llamativa confesión, tal vez dándole crédito a aquel rumor sobre la situación familiar de él.

“Amo profundamente a un hombre, sé también que él me ama, pero no podemos estar juntos. Este fue un amor diferente, maduro a pesar de que él es más joven que yo. Él fue mi gran amor y va a serlo siempre. La verdad es que hay una razón por la que nos separamos, pero no quiero decirla, es muy dolorosa”, concluyó sobre el tema.

Gladys La Bomba Tucumana, también con ataques de pánico y tratamiento psiquiátrico

En medio de lo que parecería ser una catarata de sinceramientos por parte de varias figuras del mundo de la música cansados de tener que mostrarse siempre radiantes, tras las confesiones de sus problemas anímicos por parte de Karina La Princesita y Alejandro Sanz, ahora Gladys La Bomba Tucumana se sumó a la lista.

"Yo estoy igual que ellos. La estoy pasando re mal. Y no tengo muchas ganas de exteriorizarlo. No lo conté, pero estoy medicada. Estoy con tratamiento. Estoy con una psiquiatra y con un psicólogo", reveló angustiada la intérprete de La pollera amarilla a Socios del espectáculo (El Trece).

"Me dan ataques de pánico en los que pienso que muero, que pierdo la razón. Ahí digo 'estoy sola, no llegó al teléfono. ¿cómo hago?'. Te empezás a sentir mal, te empieza a dolor el estómago, te ponés fría, pálida, no te sale la voz para expresarte. Se te pasan millones de cosas por la cabeza. Es una sensación de muerte", agregó La Bomba Tucumana en una suerte de catarsis.

Asimismo, Gladys se sinceró sobre su salud física y mental. "Yo estoy en tratamiento hace 3 meses, de vuelta, porque no es la primera vez que hago un tratamiento, que dura 8 meses, con medicamento, con pastillas… Esta debe ser la quinta vez que me pasa", admitió sorpresivamente.

"Yo estoy sana, pero empiezo a pensar cosas feas, como que me voy a morir, que voy a perder la razón. Esto es lo más recurrente: pensás que vas a perder la memoria y vas caer muerto", completó sobre la cantante sobre los recurrentes episodios panicosos de los que nunca había hablada hasta ahora.