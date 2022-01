Gonzalo Heredia sorprendió a todos tras dar los motivos por los que no volvería a ATAV

Embed

"Hasta ahora no me llamó nadie", afirmó Gonzalo Heredia, quien se encuentra realizando la obra teatral Desnudos en la capital metropolitana.

"Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice", reconoció entre risas en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve.

Y admitió: "No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente". En la ficción el le daba vida a Aldo Moretti, quien tenía un romance con Raquel (interpretada por La China Suárez).

ATAV se emitió desde el 11 de marzo de 2019 al 30 de noviembre del mismo año. Fue una novela de época y tuvo gran repercusión en la pantalla del Trece.

Elenco de Argentina tierra de amor y venganza (ATAV)

Argentina, tierra de amor y venganza es una telenovela argentina producida por Pol-ka Producciones y emitida por eltrece que se estrenó el 11 de marzo de 2019.234 y finalizó el 30 de diciembre del mismo año. Está escrita por Leandro Calderone y Carolina Aguirre y dirigida por Rodolfo Antúnez y Alejandro Ibáñez, anteriormente Martín Sabán y Sebastián Pivotto.

Está protagonizada por Gonzalo Heredia, China Suárez, Albert Baró y Delfina Chaves, coprotagonizada por Julia Calvo, Candela Vetrano, Diego Domínguez, Ruggero Pasquarelli y Matías Mayer, con las participaciones antagónicas de Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Andrea Frigerio, Virginia Innocenti, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Federico Salles,5 y con las actuaciones de Gastón Cocchiarale, Minerva Casero, Soledad Fandiño, Maite Lanata, Tomás Kirzner, Fausto Bengoechea, Franco Quercia, Ariel Pérez de María, Joaquín Flamini y Juan Manuel Correa. Malena Sánchez.

La historia está ambientada en la Argentina de la década de 1930, en tiempos de bonanza y progreso así como la oleada de inmigración principalmente europea y la decadencia política y económica.