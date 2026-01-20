Martita Fort habló por primera vez del accidente y marcó un punto clave: "La mujer nunca estuvo..."

Y remarcó sobre lo sucedido: "Primero el episodio fue con un motoquero la cuadra anterior pero él reconoció que había sido un error de él y se fue encima del auto de ella. En el momento había dicho que fue error de él y al darse cuenta que era Marta Fort al rato se hizo presente en la comisaría".

Embed

"Y en la otra cuadra una mujer que cruza a mitad de cuadra mal, había un auto en doble fila estacionado, entonces Martita no logró verla. No fue culpa de Martita ninguna de las dos situaciones: el motoquero reconoció que fue culpa de él y la mujer cruzó mal a mitad de cuadra", agregó la panelista sobre el accidente de tránsito que tuvo a la hija de Ricardo Fort como protagonisa.

Al ver el relato de Pilar Smith en televisión, Martita Fort decidió romper el silencio sobre lo ocurrido a través un posteo desde su cuenta en Instagram donde remarcó que la mujer de 89 años nunca estuvo inconsciente.

"Lo único que tengo para adherir, es que la mujer no se fue inconsciente en la ambulancia, fue un socorro por prevención", remarcó la hija de Ricardo Fort. Y agregó: "La señora se comunicó, en el momento, con la policía explicando lo que había pasado".

marta fort aclaracion accidente vial

Qué dijo César Carozza apenas sucecido el accidente vial de Martita Fort

César Carozza, abogado de Felipe yMartita Fort, los hijos de Ricardo Fort, habló en exclusiva con PrimiciasYa el sábado minutos después del accidente vial protagonizado por la hija de Ricardo Fort y dio algunos detalles más de lo ocurrido.

El letrado de la joven indicó que se trató de"un accidente de tránsito" porque "lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".

Asimismo, llevó tranquilidad sobre el estado de Martita Fort al confirmar que está bien, así como también que tampoco quedó demorada. Y señaló que "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".

Además agregó que inmediatamente "actuó personal policial" y que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".