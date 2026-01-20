Esteban Mirol hizo una fuerte denuncia por maltrato en MasterChef Celebrity: "Me basurearon"

Allí fue que el popular periodista enumeró otros participantes que tuvieron violentos choques con el jurado y la conductora. Desde Eugenia Tobal, que se fue "puteando", el episodio con La Joaqui y lo que pasó cuando Valentina Cervantes decidió irse de la competencia; al tiempo que deslizó que otro grupo de jugadores optó por convertirse en "chupamedias".

En ese tren de diferenciar las figuras que fueron vapuleadas y otras que no se rebajaron en ningún momento, Mirol destacó a sus colegas Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y él mismo.

Esteban Mirol denunció maltrato en MasterChef Celebrity 1- captura Intrusos

Esteban Mirol arremetió contra la producción de MasteChef Celebrity y habló de "dignidad"

A esa altura de la entrevista, el conductor de Intrusos leyó de su teléfono celular un mensaje de la producción de MasterChef que se refería a las denuncias de Esteban Mirol: "Si es tan digno y es tan cumplidor del contrato, hubiera tenido dignidad y hubiera hecho como el Roña Castro, como Eugenia Tobal, que no volvieron al programa. Si tenía dignidad, Mirol, no tendría que haber vuelto al programa".

Claro que esas palabras fueron una especie de dardo que Mirol no dejó pasar y respondió de manera vehemente: "Yo le respondo a esa persona que si hubiera tenido dignidad, no hubiera permitido que me basurearan como me basurearon durante los dos días entonces (de repechaje). Si no me hubieran basureado yo no tenía ningún problema".

De esta manera, dio por sobreentendido que es cierta la versión que contó Juli Argenta en LAM, donde aseguró que su salida ocurrió en medio de gritos e insultos que fueron editados y que nunca salieron al aire.

"Sacaron al aire todo los momentos en los momentos en que querían venganza y me estaban boludeando", continuó molesto Mirol y reveló que ese es el motivo por el que decidió salir a hablar, si bien admitió que tiene firmado un contrato de confidencialidad por el sólo puede hablar de lo que salió al aire, pero nada puede mencionar de lo que no se vio.

"Yo volví pensando en que la producción me iba a cuidar y no iba a permitir que nadie me basureara en cámara", confesó molesto y denunció que "pusieron absolutamente toda la basureada en cámara", mientras que él puso "toda la mejor onda posible" esos dos días que sobrevivió en el repechaje.

Por último, sobre por qué optó por aceptar regresar al reality en esta instancia cuando ya se había ido la primera vez también enojado con las devoluciones del jurado, Esteban Mirol fue extremadamente sincero. "Porque yo le debía eso a gente que me había propuesto (los productores del noticiero del canal)", concluyó tajante.