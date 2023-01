Graciela Alfano confirmó que volvió con su ex, y dio detalles del grave problema de salud que superó

El 2022 no fue del todo bueno para Graciela Alfano, pero el 2023 lo arrancó con todo: Tras revelar que hace apenas dos meses, la ex vedette tuvo que ser sometida a dos intervenciones en sus riñones por la aparición de tumores, se animó a confesar que volvió con su ex marido, Quique Capozzolo, el padre de sus tres hijos.