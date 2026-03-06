Graciela Alfano enfrentó la polémica de su duro posteo contra Susana Giménez: "Me denigró y siento rencor"

Estos mensajes de Alfano contra Susana Giménez generaron un enorme revuelo en la virtualidad y también en el mundo farándulero, reactivando la polémica entre las dos que recrudeció el año pasado cuando se discutía de quién era el tapado utilzado por María Julia Alsogaray en una icónica producción de fotos para una revista en los 90.

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Graciela Alfano quien se refirió a su mensaje en redes contra Susana y reafirmó su postura: "Me tiene las bolas al plato. No le hice nada, ella fue quien dijo las barbaridas que dijo sobre mí. No me sorprende que cada cosa que digo o hago que tenga la repercusión que tiene. Sé hacer el show y lo es lo que funciona", comentó con firmeza.

Consultada sobre si gente cercana a Susana o la propia conductora se contactó con ella en estas horas tras esa polémica publicación, la actriz fue categórica: "No se contactó nadie, no yo lo contestaría, no me interesa decirle algo en lo privado. Lo único que tendría que hacer ella es una declaración pública de la barbaridad que dijo sobre mí. Me difamó diciendo que yo había contratado a alguien para un trabajo con magia negra contra ella. No me interesa tener ningún contacto con ella".

"Ella envidia mi cuerpo, mi cara y una personalidad que no tiene, además de cultura. Qué me importa lo que se diga. Cuando busqué a la señora de la maya, la busqué por el año 1920 por lo antiguo del comercial, que se vista de lo que quiera", señaló acerca del contenido de su posteo en redes que generó tanto ruido.

Y siguió explicando las marcadas diferencias que mantiene con Susana Giménez: "Siento rencor y tengo derecho a sentirlo. De la nada me dijo de todo, habló de mi carrera y me ninguneó, me denigró. Me sale el rencor con el humor y soy tremenda. Yo hablo de los cuerpos y de lo que se me da la gana. Vacas sagradas no existen más".

Sobre el final, Alfano se refirió al duro cuestionamiento que hizo Yanina Latorre desde la radio sobre su posteo contra la diva con términos muy fuertes y reflexionó: "Yanina siempe está muy precupada por quién duerme conmigo, es como que está entre mi colchón y mi sommier y yo no me enteré (se ríe). No me interesa lo que diga, que hable de lo que quiera".

Qué dijo Moria Casán sobre el escándalo entre Graciela Alfano y Susana Giménez

Moria Casán dio su opinión sobre el picante posteo de Graciela Alfano contra Susana Giménez en las redes que generó un enorme revuelo.

"Siempre tiene una confrontación realmente provocadora Alfano. Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia, que la quería matar Alfano a ella y que Alfano le hace brujerías", recordó la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

"Alfano se ríe de eso y le dice vieja de mi... y le dice de todo porque dice a mi no me vas a poner el mote de mufa", continuó la One con su análisis del tema.

Sobre el posteo de Alfano contra Giménez, Gustavo Méndez comentó: “La interpretación y el palazo que le tira Graciela Alfano a Susana es que la trata un poquito de rellenita. Como que el cuerpo no es hegemónico. Como que el cuerpo no es acorde a lo que tenía puesto”.

"A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, son minas muy arriba, son mujeres del espectáculo reales y cada una tiene una manera de picantear. Ella juega con su belleza, pone en primer lugar el valor de su belleza y te muestra, después la lengua acompaña. Alfano te cachetea con la belleza", concluyó Moria.