Gran Hermano 2022: así fue el primer cara a cara entre Daniela y Coti

Daniela puso su mejor cara y se mostró sorpresivamente amistosa con la correntina. "¿Todo bien? ¿Estás contenta que vine?", le preguntó, irónica.

"Sí, boluda...", le respondió Coti, que no podía creer su presencia en la casa. "Me alegro mucho", le contestó la morocha, que no le dio demasiada atención a su compañera.

daniela-gran-hermano.jpg

Gran Hermano 2022: habilitaron la espontánea y todos se preguntan quién la usó

El lunes, tres ex participantes reingresaron a la casa de Gran Hermano 2022 por votación del público, Daniela Celis, Agustín Guardis y Lucila Villar fueron elegidos para volver al reality.

Pocas horas después de su reingreso, Gran Hermano les informó a todos los concursantes que quedaba habilitada nuevamente la posibilidad de usar la nominación espontánea.

"Ahora vengo, me olvidé de algo...", bromeó Romina y amagó a ir al confesionario, mientras el resto de sus compañeros terminaban de cerca.

Al rato, Alfa debatía con algunos de los chicos si alguien había usado la espontánea. Todas las miradas apuntaban a Daniela, que algunos la vieron cerca del confesionario.

Lo cierto es que la chica de Moreno había dicho que volvía al reality para jugar a pleno y buscar sacar a Coti, que le clavó la espontánea y la puso en placa semanas atrás.