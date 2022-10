Gran Hermano 2022: Así reaccionaron los aliados de Tomás Holder ante su salida de la casa

“Fuerza y cabeza arriba. Somos un grupo”, pidió Holder a los suyos. “No llores, Marti”, le pidió a Martina Stewart Usher, que no paraba de secar sus lágrimas.

“Quiero que sigan, gordo. Sos un hermano para mí. Te espero afuera, con las manos abiertas”, le dijo Holder a sus compañeros.

Holder había sido nominado junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter “Alfa” Santiago, que fue salvado por Martina. Al irse de la casa, dijo a todos: “La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todos. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”.

Rating Gran Hermano 2022: cuánto midió la primera gala de eliminación con la salida de Tomás Holder

En la noche del domingo, se emitió la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2022 (Telefe) que dejó a Tomás Holder afuera de la casa. El ciclo conducido por Santiago del Moro lo volvió a hacer y tuvo un registro de audiencia con picos de más de 21 puntos.

El promedio final de la gala de anoche fue de 19.5 puntos de rating, según los datos de la medidora Ibope Kantar Media. Su principal competidor, PPT con Jorge Lanata en El Trece logró 8.8 puntos de rating, siendo lo mejor de ese canal.

Antes, Pasapalabra (Telefe) con Iván de Pineda logró 10.6 puntos de rating y 100 Argentinos Dicen (El Trece) obtuvo 6.4 puntos.

En El Nueve se destacó Vivo para vos con 1.2 puntos. Por su parte, en América lo más visto fue La noche del domingo también con 1.2 puntos.

En la TV Pública lo más visto fue La final de TC con 1.1 puntos y en Net TV la Editando tele logró 0.4. Por último, en Bravo TV, Primera dama hizo 0.2.

Telefe ganó el día domingo con 8.9 puntos de promedio, El Trece hizo 4.7 puntos, El Nueve 0.8, América 0.8, La TV Pública 0.6, Net TV 0.1 y Bravo TV, 0.1.