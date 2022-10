Rating Gran Hermano 2022: cuánto midió la primera gala de eliminación con la salida de Tomás Holder 

Antes, Pasapalabra (Telefe) con Iván de Pineda logró 10.6 puntos de rating y 100 Argentinos Dicen (El Trece) obtuvo 6.4 puntos.

En El Nueve se destacó Vivo para vos con 1.2 puntos. Por su parte, en América lo más visto fue La noche del domingo también con 1.2 puntos.

En la TV Pública lo más visto fue La final de TC con 1.1 puntos y en Net TV la Editando tele logró 0.4. Por último, en Bravo TV, Primera dama hizo 0.2.

Telefe ganó el día domingo con 8.9 puntos de promedio, El Trece hizo 4.7 puntos, El Nueve 0.8, América 0.8, La TV Pública 0.6, Net TV 0.1 y Bravo TV, 0.1.

Gran Hermano 2022

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022

A las 23:35, Santiago del Moro anunció finalmente que Tomás Holder era el primer participante en abandonar la casa. El rating de Gran Hermano 2022 (Telefe) marcaba picos de 20.2 puntos.

"La pasé muy bien, me gustó conocerlo a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llevense algo lindo", le dijo el rosarino a sus compañeros antes de irse.

Por último, el animador anunció que el flamante eliminado había cosechado el 59.40%, mientras que Agustín el 40.6%.