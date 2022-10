Santi Maratea mostró el fuerte mensaje que le envió Tomás Holder de Gran Hermano 2022

"Qué suerte que no hay ninguno p.. en la casa porque ahora mismo, con la calentura que tengo, le estaría pegando", habría dicho el participante en una charla con sus compañeros más cercanos.

En este contexto, Santi Maratea prometió mostrar aquel mensaje que le envió Tomás Holder en 2020 si llegaba a reunir 3 millones de pesos para una de sus colectas solidarias.

Al llegar a ese monto, el influencer cumplió su promesa y mostró el mensaje que le envió en su momento el ahora ex Gran Hermano: "Sos hermoso", le comentó. "Finge estar sorprendido", escribió el influencer picante en la captura.

"Yo les dije que el mensaje de Holder se los mostraba cuando lleguemos a 3 millones y ya llegamos. Y como soy un amor, se los voy a mostrar aunque todavía no llegamos al objetivo pero bueno, como para descomprimir un poco y reírnos, les muestro el mensaje", explicó Santi Maratea.

Duro cruce entre Romina Uhrig y Tomás Holder en Gran Hermano 2022

Romina Uhrig mantuvo un picante cruce en la cocina con Tomás Holder en Gran Hermano 2022. "Yo estoy jugando sola, no estoy usando a nadie", le dijo ella al excéntrico participante. A lo que el corpulento joven le retrucó: "Vos no estás jugando sola, sos muy mitómana, me usaste hoy, pero está perfecto porque vos viniste a ganar acá".

Y el joven rosarino le remarcó: "Sos muy tibia Romi, igual tranqui, que este domingo uno de ustedes se va".

"El que arrancó armando jueguitos fuiste vos", le dijo Romina. A lo que Holder expresó: "Tienen un miedo... El domingo cuando se llevan la sorpresa, se rompe todo el grupo".

"Cada uno juega de su forma. No estoy pensando: lo saco a este, lo saco a aquel... Ni en pedo. Pensá lo que vos quieras, me chu.. un huevo", cerró certera Romina Uhrig.