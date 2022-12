Gran Hermano 2022: contundente opinión de las hermanas de Thiago sobre Daniela

A las hermanas de Thiago Medina no les gusta ni un poco el romance y fueron muy sinceras al aire: "No me gusta ella para él, siento que está jugando con él. No me gusta, no lo quiere de verdad", dijo Brisa, la melliza de Thiago, ante Georgina Barbarossa.

Además, hubo gestos de clara desaprobación de Camila, la mayor de la familia: "Mientras que él sea feliz... Su felicidad es la mía".

Lucas, el más chico dijo: "A mí no me tiene que gustar, le tiene que gustar a él. Creo que Daniela lo quiere de verdad… no sé. Él está enganchado". Y Flor cerró con absoluta sinceridad: "No lo ama. No va la pareja".

"Lo que más le gusta a Thiago de la casa es la pileta. O la comodidad de dormir en una cama linda", se sinceró Camila sobre el origen humilde de la familia.

Las quejas por los ruidos sexuales de Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

Daniela Celis y Thiago Medina se dieron hace unas semanas su primera noche de sexo en Gran Hermano 2022 ya cuando el romance venía naciendo de a poco. Fue luego de que él ganase la prueba de líder de la semana y ella cumpliese su promesa de besarlo si ganaba la inmunidad.

A partir de ese momento, ambos se liberaron y dieron rienda suelta a la pasión dentro de la casa, con récord sexual incluido de una noche. "Estamos los dos re calientes, eso está pasando", había reconocido en su momento la morocha sobre la piel con el joven de González Catán.

sus compañeros están advirtiendo que les cuesta dormir cuando ambos jóvenes mantienen relaciones sexuales por los ruidos que hacen. "Ayer dormí bien, me puse algodones en los oídos porque tengo los huevos llenos ya de los ruidos", dijo Alfa en charla con Maxi en la cocina.

A lo que él le contestó: "Es que anoche no durmió nadie. A los gritos, bueno a veces las cosas se te van de las manos". Y luego, Maxi comentó en charla con Daniela y otros hermanitos que escuchaba en un momento de la noche "aplausos", en claro reflejo del sexo que en ese momento tenía su compañera con Thiago.