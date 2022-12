Gran Hermano 2022: Daniela sigue llorando angustiada tras quedar nominada con sus amigas

Daniela llorando con las chicas - GH 2022.jpg

“Necesito que no llores y que seas fuerte. Lo voy a hacer por ustedes y no voy a llorar por lo que siento por ustedes. Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo para no llorar, que eso para mí es un montón”, siguió Daniela Celis al tiempo que Romina y la nueva hermanita Camila Lattanzio les hacían el aguante.

Al tiempo que mientras terminaba de pegarse las pestañas postizas, Daniela pidió: “Y vos Julieta hacé lo mismo por nosotras. No lloremos mas, disfrutemos esta fiesta que va a hacer la última de nosotras juntas. Ya está. Yo estoy mal y por eso estoy así, pero si una no se pone bien, la otra tampoco. Esto es unión y la unión es la fuerza. Vamos a salir a esa pista y tener la mejor noche”.

Gran Hermano 2022: Daniela se sintió traicionada por Thiago y rompió en llanto

Noche compleja la del jueves en Gran Hermano 2022. Porque además de ingresar dos nuevos participantes a la casa, Thiago Medina tuvo la difícil tarea de tener que salvar de la placa de nominación a uno de los cuatro sentenciados, entre quienes se encontraban su amor, Daniela Celis, y su amigo, Alexis El Conejo, junto a Julieta Poggio y Romina Uhrig.

Casi sobre el final de la emisión en vivo de Telefe, el líder de la semana optó por favorecer a su amigo cordobés y no a Daniela, la mujer con la que mantiene una relación amorosa, lo que detonó en una crisis de llanto y angustia incontrolable por parte de la morocha que atinó a abrazarse con Julieta, también en su misma situación.

Ya en el dormitorio, y con Coti junto a ellas simulando empatizar con ellas, Juli se lamentó asegurando que "Es horrible que no podamos estar las cuatro para Navidad. Que nos tengamos que ir una de las tres es horrible", mientras Daniela Celis lloraba a moco tendido en la cama, ante la artera mirada de la entrerriana.

Mientras tanto, en la galería del parque de la casa Thiago Medina, rodeado por sus compañeros tras salvar a Alexis y no a su 'novia', intentó justificar su accionar. "Es con quien más afinidad tengo. Yo sé que estoy con ella, pero..." deslizó con visible cargo de consciencia cuando Maxi y Nacho lo interrumpieron. "Lo pensaste y lo decidiste así, lo sentiste así" dijo uno de ellos.

Fue en ese momento cuando Alexis también lo tranquilizó. "Acá todo el mundo te quiere y te va a entender. Es súper entendible lo que hiciste hermano, así que vos tranquilo con eso y si no te entiende no es culpa tuya", disparó sabiendo que él ya no corre peligro.

Al mismo tiempo, otro que aprobó la decisión de Thiago fue Alfa quien lo alentó con un típico pensamiento machista y nada deconstruido: "Te hablo de corazón, te lo digo en serio. Es admirable, porque con el transcurso de los años te vas a dar cuenta que tenés mujeres, novias, amantes, minas, esposas... pero los amigos del alma los tenés para siempre. De los amigos no te divorciás, no te separás".