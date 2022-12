Gran Hermano 2022: entraron los nuevos participantes y Julieta estalló en llanto

Embed

"Ya me puse celosa de vos. ¿Ahora vas a entrenar con ella?", le recriminó Disney. "¡No, está bien! ¡Voy a entrenar con vos!", le respondió la ex diputada.

En ese instante, Juli estalló en llanto porque Thiago no la salvó y sigue en la placa de nominados. "¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir!", repetía la joven. "No te vas a ir!", le dijo Nacho, tratando de animarla.

Disney reconoció sentirse un tanto desconcertada. "No sé qué pensar de Coti. No sé que creer. Estoy mal", comentó luego de haber escuchado gritos del exterior, que le decían que la correntina la había clavado la espontánea.

Gran Hermano 2022: un nuevo grito del exterior dejó en evidencia la traición de Coti

Coti Romero no perdió tiempo y, apenas Agustín se fue de la casa de Gran Hermano 2022, fue al confesionario para usar la nominación espontánea. La correntina le dio tres votos a Julieta Poggio y dos Daniela Cellis.

En las redes sociales, muchos seguidores del reality cuestionaron a la rubia por haber traicionado a las chicas.

Julieta y Daniela no tardaron en enterarse de la jugada de Coti. Un grito del exterior les advirtió lo que había pasado y tuvieron una fuerte discusión con la correntina.

En las últimas horas, alguien pasó por las inmediaciones de la casa y gritó: "Juli, Coti les hizo la espontánea".

Nacho Castañeras estaba en el jardín, escuchó esa frase y, rápidamente, fue quien le avisó a Julieta y Daniela.