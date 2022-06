Gran Hermano 2022: tras el anuncio del regreso del reality, se filtró un video hot de una ex participante

Desde que salió de la casa, Macarena bajó su perfil y desapareció de los medios, hasta que en el 2019 reapareció reclamándole a su ex pareja, Lionel Yago, que se realice un ADN asegurando que era el padre de su hijo, recién nacido. Habían terminado en malos términos, incluso ella lo había denunciado por violencia de género.

Y ahora, se filtraron varios videos íntimos de Macarena que se viralizaron a través de WhatsApp. En uno de ellos, se la puede observar a la ex GH en la ducha totalmente desnuda y usando juguetes sexuales. En otro, aparece acostada en la cama mostrando sus partes íntimas.

Macarena Pérez

Fuerte relato de un ex ganador de Gran Hermano: "La sufrí"

Marcelo Corazza fue el primer ganador del reality Gran Hermano y a 21 años de aquella edición debut en la pantalla argentina recordó cómo vivió aquel entonces el aislamiento y la fama repentina que logró luego de que Telefe anunció el regreso del reality en este 2022 y ya se abrió el casting.

Corazza sorprendió cuando contó que él no aspiraba a ser conocido en ese momento: “Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más, y fue durísimo, la sufrí. Yo era profesor de Educación Física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto, hoy sería re cool, pero en ese momento era distinto”, reconoció en charla con el ciclo radial Por si las moscas.

Y añadió: “Después hay que tener la cabeza muy fría para bancarse que como salís y estás recontra expuesto, y después de un momento para el otro no te miran más y se termina la fama. A mí me pasó que quise volver a mi vida normal y fue muy duro, porque quería entrar a trabajar a colegios y no podía. El primer año odiaba que me reconocieran en la calle, tuve hasta gente acampando en la puerta de mi casa, le pedían autógrafos a mi familia”.

Luego remarcó sobre sus días allí dentro: “Por todo lo que muestra el reality, es muy muy difícil sostener una estrategia, un personaje durante todo el tiempo. Los primeros 15 días lo sostenés y después se termina. Y ahora están acostumbrados a estar hipercomunicados. Ojo con la ansiedad que provoca estar sin el teléfono eh. Cuando estuve yo, los primeros 15 días miraba a cámara, los siguientes dos meses miraba de reojo cuando me acordaba y después ya me olvidé que estaban. Imaginate que cuando eran las galas, nos bañábamos y nos poníamos lindos porque íbamos a salir en la tele”.

Sobre el final, Marcelo Corazza les dio un consejo a los participantes que ingresarán en 2022 al reality: “Los participantes tienen que recordar que todo lo que se muestra, es lo que hiciste vos adentro de la casa. Lo que se ve es lo que hiciste, es muy raro que una producción se ensañe con uno y muestre solo lo malo. Pero si una persona da material para mostrar que todo el día es un vago, que todo el día es malo o que todo el dia hace chistes, se muestra eso porque así se genera el contenido. Hay que estar muy fuerte de la cabeza hoy para mostrar todo lo que sos en realidad y sin el filtro de lo que puede generar la red social. Acá te levantaste mal, te ven. Subís de peso, te ven. Esto es vida real y es un desafío grande para cualquiera hoy”.