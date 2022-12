Juliana, de Gran Hermano 2022, reveló su máximo deseo tras su paso por el reality: "Me gustaría..."

Entre los detalles que dió de su vida, resaltó que hay algo que no puede faltarle “No salgo a comprar sin estar maquillada”, admitió, mientras se retocaba el brillo labial. Luego siguió contando de sus cualidades: “Tengo un don: soy muy buena convenciendo a la gente”, reveló la morocha, y se pudo ver en varias ocasiones dentro de la casa.

Juliana trabajó en varias ocasiones como promotora de distintas marcas y modelaba en sus redes sociales. Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa, contó cómo le gustaría que siga su vida a nivel profesional tras su paso por la casa más famosa del país.

"Yo desde que ingresé a Gran Hermano lo que más me importaba, más allá del premio, eran las ganas de cumplir sueños como el de poder trabajar en la tele, en los medios... También me gusta muchísimo la moda y me gustaría cumplir el sueño de hacer mi marca de ropa, es algo que me gustaría mucho", comenzó diciendo.

Y luegó señaló: "Y me gustaría trabajar como panelista en la tele, yo hice también teatro muchos años y me gustaría actuar en alguna obra importante. Hasta hace uno o dos años atrás lo veía como todo imposible pero ahora al estar en Gran Hermano veo como una puerta gigante para un montón de posibilidades que se puedan ir dando".

Juliana Gran Hermano 2022

La contundente respuesta de Juliana de Gran Hermano 2022 a la hermana de Maxi

Daniela Giudici, hermana de Maxi de Gran Hermano 2022, tuvo duras definiciones con Juliana, quien fue pareja del jugador adentro de la casa. En A la Barbarossa, Telefe, se "despachó" con todo contra su potencial cuñada.

“Yo tengo que ver el juego desde el lado que me toca, que es como hermana de Maxi, y me parece que no es algo que él deseaba, pero sí algo que él necesitaba como jugador”, arrancó Daniela, súper filosa, en defensa de su hermano.

"El tenía dos frentes dentro de la casa, uno tratar de mantener una relación con todo lo que significa la exposición y el encierro, y otra el juego de la casa. Creo que ahora queda con un solo frente y tengo mucha fe”, añadió.

"No sé si estoy contenta con la eliminación de Juliana porque verlo a él triste me pone mal. Pero en una lectura objetiva, me parece que esto le va a dar oxígeno. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine”, se sinceró la hermana del competidor.

"Yo veía que ella lo exponía demasiado, que cualquier conflicto que tenían entre ellos él siempre quedaba mal parado y veía una sobreexposición, a veces innecesaria, de su parte", fulminó Giudici a la ex integrante del reality nocturno.

Y en diálogo con PrimiciasYa, Juliana le respondió a Daniela: "No vi toda la nota, pero lo que vi la noté obviamente como resguardando a su hermano, con ganas de que su hermano cumpla su sueño y llegue lejos. Yo creo que como familia, y a mi familia también le pasó un poco, les parece lindo por un lado que estemos en pareja, pero por otro quieren que uno juegue y aproveche el momento. Yo siento que a su hermana le debe pasar un poco eso".

"Maxi se enganchó mucho conmigo y por ahí en las últimas semanas nos aislamos un poco del grupo y entiendo que piensen que no estamos aprovechando del todo para jugar. De hecho Maxi me lo ha recriminado mucho a eso y hasta me he sentido culpable y después me di cuanta que no es asi que los dos elegimos estas así como estábamos. Entiendo el punto de su hermana obviamente y por eso deseo que ahora Maxi puede llegar lejos y demostrar el gran jugador que es", indicó la morocha.

Por último, Juliana señaló: "Pero las declaraciones de la hermana no mes las tomé a modo personal, entendí que como familia elloos quieren que avance en el juego y le vaya lo mejor posible. De mi parte todo bien, me lo tome bien y espero que cuando nos veamos esté todo bien".