Quién es Martina, la polémica participante de Gran Hermano 2022 que dijo que le da "asquito la bisexualidad"

MARTINA, ROBERTITO Y WANDA.JPG Martina junto a su ídola Wanda Nara y Robertito Funes Ugarte, a punto de ingresar en la casa de Gran Hermano 2022.

En tanto, lo que se sabe de la joven que entró a la casa de Gran Hermano 2022 decidida a llevarse el mundo por delante, es que trabaja como profesora de educación física en una escuela y como personal trainer. Así como también en su currículum en el casting del ciclo de Tefele aseguró haber trabajado en periodismo deportivo en Racing, ya que también declaró ser amante de la pelota, e incluso haber salido con varios futbolistas si bien afirmó que no dará nombres.

Martina y su perro Atilio.jpg Este es Atilio, el perro de Martina por el que pidió antes de ingresar a Gran Hermano 2022 que lo dejen ingresar a la casa.

Además Martina Stewart Usher, la participante que le pidió a Santiago del Moro que le permitan ingresar a la casa a su perro Atilio, por lo que puede verse desde sus redes sociales tiene un buen pasar dado que este verano estuvo de vacaciones en Estados Unidos, recorriendo Nueva York y los parques de Disney muy bien acompañada.

Martina Stewart Usher Nueva York y Disney.jpg Aquí Martina Stewart Usher, la participante de Gran Hermano 2022 que entró con los tapones de punta, en Central Park (Nueva York) y uno de los parques de Disney. Fotos: Instagram.

Fuerte denuncia contra Martina de Gran Hermano 2022: "La tuvimos que aguantar..."

La casa de Gran Hermano 2022 abrió sus puertas el lunes por la pantalla de Telefe en medio de una gran expectativa y un gran promedio de rating, donde se presentaron de manera oficial a los 18 participantes de la edición. En su perfil, Martina Stewart Usher, de 25 años, dijo antes de entrar al reality: "Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Tengo 25 años, soy de Tigre. A mí me gustan los chicos".

martina gh.jpeg Martina Stewart Usher junto a Santiago del Moro en su ingreso a Gran Hermano 2022 (Telefe).

Y agregó polémica: "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal". Estas palabras de la joven motivaron un fuerte repudio de Leticia Siciliani desde sus historias de Instagram y a esto se sumó una denuncia que apareció en Twitter de alguien que conoció a Martina en ámbito de gimnasio, donde era profesora.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano", expresó un usuario.

martina gh 1.jpg

Además, Ángel de Brito se hizo eco de la info que le iba llegando de los participantes y agregó desde sus historias de Instagram: "Denunciada".