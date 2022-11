Gran Hermano 2022: Martina se refirió a sus polémicos dichos sobre la bisexualidad

"Sabía que era picante y que iba a hacer ruido. Fue algo por la presentación", declaró, a lo que Analía Franchín le sugirió que ese tipo de frase no sebe ser utilizada hoy en día, ni siquiera "para picantear".

"Pido perdón si ofendí a alguien. Me equivoqué", dijo Martina Stewart Usher minutos después, y se refirió también a su relación más estrecha con los hombres, y más distante de las chicas.

"Vengo de un colegio de monjas donde todo estaba establecido, y no conocía otra familia que no sea mamá y papá. Tengo 25 años y me estoy deconstruyendo", cerró.

Gran Hermano 2022: Martina se convirtió en la segunda eliminada con un porcentaje muy marcado

En la noche del domingo, Martina Stewart Usher, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022 (Telefe), quedó fuera del reality en la segunda gala de eliminación.

Con una votación récord, obtuvo el 57.42%, la profesora de Educación Física oriunda de Tigre se fue de la casa más famosa del país a dos semanas de su ingreso. Nacho y Juan se quedaron en la casa tras obtener el 3.03% y el 39.55% de los votos del público.

Inmediatamente se generó mucha emoción en "los monitos", ya que uno más de sus integrantes abandona el reality show tras Tomás Holder. Así, se repite algo más de la semana anterior, al igual que el salvado: Walter "Alfa" Santiago.

En el estudio, la madre de Martina analizó el resultado de la votación, y opinó: “La gente los vio jugar muy fuerte, y no les gustó”. Además, opinó que “afuera hubo comentarios y difamaciones que la perjudicaron”.

Luego, al ser recibida por Santiago del Moro y de abrazarse con su familia, la joven celebró su paso por la casa y dijo emocionada: “Me llevó un montón de cosas. Estoy re contenta”.