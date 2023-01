Gran Hermano 2022: el inesperado acercamiento entre Alfa y Ariel

Embed

"No me parece que hagas eso", le dijo el participante a Alfa, que no reaccionó de la mejor manera. "Cuando yo juego con alguien, no me gusta que se metan", le aclaró, enojado.

Después de esa situación, el más veterano de la casa le cortó el diálogo a Ariel. Sin embargo, en las últimas horas, hubo un cambio de actitud.

En un video que se conoció en las redes, Alfa estaba buscando gomitas en la habitación. Nadie le quería dar, pero el parrillero le dijo que tenía muchas: "Yo tengo... agarrá!".

Primero se negó, pero finalmente el hombre de Tigre accedió y agarró del paquete de Ariel. Romina vio esa secuencia y sonrió feliz por la reconciliación entre ambos.

El importante cambio físico de Coti Romero de Gran Hermano 2022

El domingo 1° de enero, el público decidió eliminar a Coti Romero de Gran Hermano 2022, con el contundente 67,35 % de los votos. La correntina usó la espontánea contra sus amigas y eso le costó caro.

Tras su paso por el reality, la novia de El Conejo expresó sus ganas de seguir en los medios. Incluso, se postuló para ser panelista de LAM.

En el inicio de su carrera en los medios, Coti decidió someterse a un cambio estético en el rostro. La correntina fue a un especialista para colocarse relleno en los labios y lucir una boca con mucho más volumen.

En su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2022 compartió una foto, donde luce su nueva apariencia. Sin dudas, ¡bellísima mujer!