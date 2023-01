Gran Hermano 2022: el llamativo reclamo que Alfa le hizo a Camila por usar minifalda

Así las cosas, otra particular situación entre ellos se suma ahora a las diferentes versiones que alienta la versión de las intenciones amorosas de Alfa para con Camila, mientras que ella lo histeriquea todo el tiempo.

Alfa y Camila.jpg

“Tenés el cu… entero al aire directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle” le dijo directo y sin filtro Walter a la melliza, mientras ella se paseaba delante de él para que la vea.

“Sí, no es mi talle, me la prestó Juli. Bueno Alfa, a mí me gusta, basta, es que no baja más”, reaccionó Camila con quien viene sosteniendo una sugerente relación entre amistad y algo más. Pero él insistió firme, tratando de hacerle entender que esa prenda no la favorecía: “No escuchás nada, no te queda femenino. Tenés todo el cu... al aire y queda horrible”.

“Yo soy femenina igual, me la voy a dejar, me gusta”, subió la apuesta Camila por lo que Alfa, ya molesto, le dijo: “Yo solo te doy mi opinión, un consejo, hacé lo que quieras. No queda femenina caminando con el cu… al aire”. “Basta Alfa”, terminó ella la conversación cual si fuera una escena de celos entre novios.

Embed

Gran Hermano 2022: un nuevo grito del exterior generó incertidumbre entre Alfa y Camila

La casa de Gran Hermano 2022 sigue debatiendo la relación entre Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio y en las últimas horas un nuevo grito desde el exterior generó más repercusión en los participantes.

La mayoría de los integrantes se encontraban en el patio de la casa cuando una frase desde afuera interrumpió la charla. "Alfa, ¿qué?", preguntó el hombre a sus compañeros ante la poca claridad del mensaje. "Alfa, no sé quién te miente. Y después salió...”, le contestó Daniela, que estaba sentada a su lado.

Gran Hermano 2022

Romina se paró rápidamente del sillón, se acercó al jardín para escuchar mejor y agregó que mencionaron a Daniela, a lo que la morocha aclaró de inmediato que "mi nombre no lo dijeron".

Ante el silencio del resto de los presentes, el hombre de Tigre dijo lo que él creyó haber escuchado: “Alfa, te mienten. Camila, traidora”. Lattanzio, sentada enfrente, aseguró que no habían dicho su nombre, a lo que Walter insistió en que escuchó esa frase. Pero también agregó, con total desinterés: "igual, me chupa un huevo".

Ariel, Marcos, Lucila, Nacho y Agustín, también presentes en la escena, no emitieron opinión pero se mostraron confundidos con el grito.