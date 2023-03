Gran Hermano 2022: el mensaje de Coti que enfureció a Romina y Julieta

Lo cierto es que en los mensajes, que comenzaron por Martina, Ariel, Coti, Daniela y muchos hermanitos más, hubo una bajada de línea específica para cada participante.

image.png

Uno de los mensajes que peor recibieron los hermanitos, sobre todo Romina y Julieta, fue el de la correntina que desde que salió la casa la rompe en las redes,.

"A Romi y a la princesa, quiero decirles que por lo visto les dolió mucho enterarse que esto era un juego, que no me pueden soltar adentro de la casa y que estoy muy bien, que no se preocupen por mí", dijo, irónica.

"Yo a mis compañeros ante todo los tomé como personas, no como jugadores. No me gustan las mentiras y digo las cosas como son", le respondió sin filtros la ex diputada y Disney agregó: "Que sea un juego no significa ser traidora".

Embed

Marianela Mirra fulminó a Marcos de Gran Hermano 2022: lo acusó de misógino y cuestionó su trato hacia las mujeres

La final de Gran Hermano 2022 está cada vez más cerca. Esta semana se llevó a cabo la última nominación del ciclo que conduce Santiago del Moro, y son apenas cinco los hermanitos que por estos días habitan la casa más famosa del país. Uno de ellos es Marcos, uno de los preferidos del público, aunque no por Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007 del reality.

Con un perfil bastante bajo, Mirra sigue de cerca el exitoso ciclo de Telefe, y cada tanto aprovecha para publicar en sus redes su picante opinión sobre los jugadores y, por supuesto, genera gran revuelo al tratarse de una palabra autorizada por conocer los entretelones de GH.

En esta oportunidad, la ex hermanita fue contra Marcos Ginocchio, el salteño que se perfila como ganador, y cuestionó entre otras cosas sus formas hacia las mujeres.

“El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, dijo en la primera de sus tres publicaciones en Instagram, y luego se preguntó: “¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder”.

“Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, cerró, indignada.