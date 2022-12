Gran Hermano 2022: el participante que quiere irse de la casa porque no tolera que entre más gente

En la última gala -donde Daniela se convirtió en la novena eliminada-, expuso que en caso de que le muestren un video de su hija podría ser el fin de su estadía en el reality.

“Si veo eso me voy”, expresó contundente, ya que la extraña muchísimo. Y anoche, cuando Del Moro anunció que habrá repechaje y que entrarán 3 ex participantes, a Alfa no le gustó nada y volvió a manifestar su deseo de irse de la casa.

"Esto es injusto, si entra más gente y gente que se fue yo me voy", arrojó el jugador y hasta dijo que iría al confesionario para hablar con Gran Hermano.

Por lo pronto habrá que ver qué pasa cuando entre esta noche un ex participante. Pero cabe destacar que Alfa es muy consciente del cariño de los televidentes, que le dieron su apoyo desde la primera placa de nominados.

Ariel lanzó una fuerte acusación contra Alfa en Gran Hermano 2022: "Le metiste los dedos en la boca"

Hace pocos días, Ariel Ansaldo ingresó a la casa de Gran Hermano 2022. "Quiero entrar a la casa para hacer reír a la gente y dejar de correr atrás de la guita", afirmó en la presentación, antes de entrar al reality.

Desde el primer minuto, el hombre de Berazategui, se mostró muy compinche con Walter Alfa Santiago. De hecho, Santiago del Moro lo bautizó "Beta", en referencia al apodo del más veterano del juego.

Sin embargo, la buena onda entre ellos duró poco. En las últimas horas, Ariel tuvo una fuerte discusión con su compañero en la casa de Gran Hermano 2022.

En un video que viralizó en las redes, se ve a Alfa dirigiéndose a Ariel, muy enojado: "Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito. Te lo digo así. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado".

Sin vueltas, el nuevo integrante del reality le respondió: "Estaba durmiendo, ¡le metiste los dedos en la boca!".