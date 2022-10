Gran Hermano 2022: escándalo en el colegio donde trabaja Martina

Embed

Luego de que un padre se comunique por Instagram con el colegio, pidiendo que realicen un comunicado por "los hechos de público conocimiento de la Profesora Martina Stewart, docente del instituto", le respondieron a través de la red social, algo poco habitual en una institución educativa, y dijeron lo siguiente:

"Si bien estamos evaluando emitir un comunicado que clarifique todo, podemos anticiparle la realidad de esta situación en particular. Esta profesora no forma parte de la institución desde hace varios meses, antes de su entrada al reality show", comenzó la respuesta.

chat colegio martina 1.jpg

"Con todo, cuando surgieron las inquietudes en cuanto a su manejo con los alumnos se inició un riguroso proceso de investigación interna (del cual tenemos dos actos y el registro de inspección del caso del Ministerio de Educación) que arrojó pruebas fehacientes de que ningún alumno fue maltratado. Con su debido proceso concluimos que las acusaciones son falsas", cerró la Institución en su respuesta pero sin dar un comunicado oficial sino una mera respuesta de Instagram.

chat colegio martina 2.jpg

Gran Hermano 2022: La mamá de Martina contó dónde salieron las acusaciones de maltrato escolar

Apenas empezó Gran Hermano 2022, una de las participantes muy cuestionada por el público fue Martina Stewart Usher por su trabajo cómo docente de educación física. Muchas mamás denunciaron que la joven discriminaba y maltrataba a sus hijos en clase.

Incluso en las redes aparecieron distintas capturas del chat de madres de uno de los colegios en los que se exponían estas situaciones.

La mamá de Martina dio una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa y trató de explicar la situación: “Se dijeron un montón de cosas y son mentiras. Martina empezó hace poquito en un instituto privado, en agosto del año pasado. Yo hablé con el Instituto y no hubo nada, ninguna queja. Recién ahora que salió en la tele se empezó a decir todo esto".

image.png

“Yo también soy profesora. Quizás uno cuando está en el patio o da una clase y levanta un poco la voz, pero nada más", sumó la mujer.

“Yo creo que entró a jugar pero se dio cuenta que están todos a media máquina. Yo creo que tendría que haber elegido un grupo más numeroso… pero remarco que es un juego. No se puede hablar de buenas o malas personas", agregó.

Sobre la polémica frase de la participante sobre las personas bisexuales, la madre dijo: “Creo que fue editada. Le preguntaron una cosa y dijo otra… salió así. Mi hija no es así, nosotros no somos así. Quizás lo dijo para pegar más… no sé pero ella no piensa así".