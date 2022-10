Gran Hermano 2022: La mamá de Martina contó dónde salieron las acusaciones de maltrato escolar

La mamá de Martina dio una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa y trató de explicar la situación: “Se dijeron un montón de cosas y son mentiras. Martina empezó hace poquito en un instituto privado, en agosto del año pasado. Yo hablé con el Instituto y no hubo nada, ninguna queja. Recién ahora que salió en la tele se empezó a decir todo esto".

“Yo también soy profesora. Quizás uno cuando está en el patio o da una clase y levanta un poco la voz, pero nada más", sumó la mujer.

“Yo creo que entró a jugar pero se dio cuenta que están todos a media máquina. Yo creo que tendría que haber elegido un grupo más numeroso… pero remarco que es un juego. No se puede hablar de buenas o malas personas", agregó.

Sobre la polémica frase de la participante sobre las personas bisexuales, la madre dijo: “Creo que fue editada. Le preguntaron una cosa y dijo otra… salió así. Mi hija no es así, nosotros no somos así. Quizás lo dijo para pegar más… no sé pero ella no piensa así".

Gran Hermano 2022: ¿Quiénes son los nuevos nominados y cómo reaccionaron?

Este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de nominación el Gran Hermano 2022, y se conoció quién es el segundo nominado de la casa más famosa del país, que el domingo abandonará el reality de Telefe.

Alfa intentó hacer la espontánea, aunque no pudo porque ya fue hecha. Fue el primero en nominar, y le dio dos votos a Juan y uno a Nacho. Le siguó Daniela, que le dio dos votos a Juan y uno a Walter Alfa.

María Laura fue la tercera en entrar al confesionario: le dio dos votos a Juan , y uno a Alfa.

Marcos fue el cuarto en nominar: sus dos primeros votos fueron para Nacho, "porque sigo viendo que hay actitudes que no me gustan, y el segundo voto es para Juan", aseguró.

Quien le siguió fue Romina, la ex diputada kirchnerista, que le dio dos votos a Martina, y otro a Nacho. Luego fue el turno de Thiago, que nominó en primer lugar a Martina, y luego a Juan.

Continuó con sus votos Alexis , "El conejo", y decidió votar a Nacho en primer lugar, y a Martina en segundo lugar. Le siguió Coti, que le dio dos puntos a Nacho, y uno a Alfa.

Nacho le dio tres votos a Alexis al hacer la espontánea, y dos a Coti; Juan dos a Coti y uno a Alexis, y Martina dos a Alexis y uno a Coti. Los tres participantes hicieron complot y les anularon los votos.

Finalmente, Santiago del Moro anunció a los nominados de la casa: Juan, Martina, Nacho y Walter fueron los elegidos, y uno de ellos deberá abandonar la casa el domingo.