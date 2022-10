Fuerte denuncia contra Martina de Gran Hermano 2022: "La tuvimos que aguantar..."

Embed

Y agregó polémica: "Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal".

Estas palabras de la joven motivaron un fuerte repudio de Leticia Siciliani desde sus historias de Instagram y a esto se sumó una denuncia que apareció en Twitter de alguien que conoció a Martina en ámbito de gimnasio, donde era profesora.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano", expresó un usuario.

Además, Ángel de Brito se hizo eco de la info que le iba llegando de los participantes y agregó desde sus historias de Instagram: "Denunciada".

Leticia Siciliani, durísima con Gran Hermano 2022: "No son graciosos estos mensajes"

Al ver las palabras de la participante de Gran Hermano 2022 Martina Stewart Usher donde cuestionó la bisexualidad, Leticia Siciliani realizó un contundente comentario desde sus historias de Instagram: "Hago un personaje en redes de un tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste, a la gente le hace reír mucho...", comenzó su contundente mensaje.

"No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito...", agregó la actriz a pura ironía. Y remarcó su firme postura en contra de estos comentarios: "Perdón, no es que me ponga la gorra pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas".

"Producción de GH: faaa somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia, aguante nosotros", añadió. Y luego mostró una foto de Thiago Gil Medina, quien tiene una fuerte historia proveniente de una familia muy humilde, y agregó: "Ganó".