Alfa enfrentó las críticas y se refirió a sus polémicos dichos dentro de la casa de Gran Hermano 2022

"Lo de Ariel fue más allá, yo no tengo nada contra él”, dijo Alfa, y si bien por momentos parecía ser autocrítico con muchas de sus actitudes, por otros no tanto.

Embed

“Soy jodido, soy cabrón, soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura", aseguró.

"Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina jugó mejor", sumó sobre su relación con la ex diputada, con quien al comienzo era inseparable pero luego del comentario que tuvo sobre su maternidad, el quiebre fue definitivo.

La furia de Alfa tras su eliminación de la casa de Gran Hermano 2022 y el escándalo detrás de cámara

La eliminación de Walter Alfa Santiago de la casa de Gran Hermano 2022 el último domingo, se enmarcó en una noche muy particular. El participante que abandonó el reality de Telefe con el 52,83 % de los votos no pudo ir al estudio por un conflicto gremial, y este lunes, en Intrusos (América TV), revelaron que el hombre de Tigre está furioso.

“Me cuentan de la producción que está re enojado. Me dicen que está enfurecido”, aseguró Guido Záffora en el ciclo que conduce Flor de la V y sumó que “esta noche quiere hablar y decir que está muy enojado con el programa. Siempre está enojado, pero está más ahora por la eliminación”.

Embed

“Alfa no paró de hablar. La gente está con la cabeza así”, sumó Laura Ubfal haciendo referencia a los profesionales que, luego de que un participante abandone la casa, se ocupan de contenerlos.

“Y hoy te lo vas a tener que aguantar”, bromeó Flor hacia Ubfal, a lo que ella respondió, “o él me va a tener que aguantar a mí”, dijo la periodista que forma parte de El Debate de GH y esta noche se encontrará cara a cara con Alfa, de quien ha sido muy crítica por sus incontables polémicas actitudes en el ciclo.

Guido Zaffora sumó un importante dato sobre cómo está el concursante en estos momentos. “Me cuentan de la producción que está reenojado. Me dicen que está enfurecido”, reveló.

"Menos mal que no lo vamos a bancar nosotros, preparate Lau porque va a decir que está todo armado", cerró, picante, Flor de la V.