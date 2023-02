Gran Hermano 2022 generó el cruce menos pensado entre Ernesto Tenembaum y Nancy Pazos: "Todo es una huevada"

Es así que no dudó en llamar a su colega, la también periodista política Nancy Pazos, actual analista de Gran Hermano para intentar entender el exitoso programa.

nancy pazos en el debate de GH2022.jpg

Claro que la ex de Diego Santilli aclaró de entrada: “Yo era de tu bando. Me pidieron que haga una suplencia durante enero en El debate, les dije que nunca había visto el programa y me dijeron ‘no te preocupes’" y reveló que pidió un cachet muy alto pensando que así desistirían. Pero el canal lo aceptó y se sumó así al debate del reality.

"Y Gran Hermano te atrapa, porque lo que empieza siendo una discusión de veinte adentro de una casa, terminan siendo discusiones cotidianas", aseguró la periodista.

Embed

El insólito cruce de Nancy Pazos y Ernesto Tenembaum por Gran Hermano 2022

Fue entonces que Ernesto Tenembaum la chicaneó: “Vos agarraste por guita y cuando te metiste ahí viste que es una especie de laboratorio social que además de ser divertido, sirve para dar discusiones de principios, de valores”.

Pero la histórica periodista de Ruleta Rusa asintió: “Es absolutamente así, y volvés a tus orígenes a partir de las discusiones cotidianas”, dándole un valor extra televisivo a los debates del ciclo que bastonea Santiago del Moro.

Así, tras la férrea defensa que la analista de Gran Hermano hizo del reality y antes de concluir la entrevista, Tenembaum volvió a picantearla consultándole: "¿Si veo Gran Hermano hoy a la noche, veo un debate de gran contenido social o me encuentro con una huevada?".

Tenembaum Pazos captura radio con vos.jpg

"Con tu nivel intelectual, todo es una huevada. Qué querés que te diga… no puedo tomar ni un café con vos", respondió Nancy rápida de reflejos. Y cuando su colega le recriminó que era mala, Pazos fue por más y concluyó: "No soy mala, empezaste la nota diciendo que ibas a hablar mal de vos y hablaste bien de vos, diciendo 'estas pelotudeces no me importan...' A mí, sí".