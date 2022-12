Gran Hermano 2022: Juliana rompió el silencio luego de su abrupta expulsión y se mostró indignada

"Me pareció muy fuerte la forma en la que me sacaron de la casa, ni siquiera me dejaron agarrar las cosas. Me pareció poco cuidado. Me parte el alma ver cómo quedó Maxi afectado, ojalá que no se vaya. Me siento responsable”, sumó.

“Yo ya gané, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré y pude volver a entrar. Soy una agradecida de haber tenido una oportunidad, me fui muy angustiada”, aseguró.

Sobre su transgresión a las reglas, aseguró que "no fue adrede, pensé que eran comentarios irrelevantes”, explicó, y se sinceró "no pensé que iba a ser motivo de expulsión. Pero ahora que veo todo de afuera, todos esos comentarios no los tendría que haber hecho”.

Juliana fue expulsada de Gran Hermano 2022 por romper el reglamento

A pesar de haber sido advertida varias veces por atentar contra el reglamento de Gran Hermano 2022 (Telefe), Juliana continuó transgrediendo las normas de la casa, y fue expulsada de la casa más famosa del país.

“He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, comenzó diciendo "el Big" a los participantes.

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa", dijo para sorpresa de todos.

"Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y Maxi, sobre todo, quedó atónito.

“Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos”, aseguró Gran Hermano, y "Tini" se despidió rapidamente de todos, que no tuvieron casi tiempo para manifestarse.